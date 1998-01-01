«Сокровища Якутии» : Алмазы и IT-технологии

Презентация первого в России промышленного туристического трека «Сокровища Якутии», разработанного по методологии Агентства стратегических инициатив (АСИ), состоялась в Постоянном представительстве Якутии в – Москве.

Проект реализован в рамках подписанного ранее Соглашения между Якутией и АСИ на «Иннопроме-2020». С методологической поддержкой экспертов АСИ в республике была разработана стратегия развития промтуризма и детальные маршруты.

Около 50 компаний будут готовы принимать гостей на своих объектах к концу 2021 года, 11 – уже в начале весенне-летнего сезона, сообщила Наталья Тюкавкина, генеральный директор Агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха (Якутия).

«Сокровища Якутии» – серия уникальных туристических продуктов, включающих посещение предприятий гигантов добывающей отрасли – алмазодобывающей компании «АЛРОСА», угольного холдинга «Колмар», а также центров развития традиционных промыслов республики.

Среди них – ювелирный дом «Киэргэ», национальный концерн «Сахабулт», где производят изделия из пушнины, торгово-производственная компания «Камелек» – центр изготовления традиционной якутской посуды, а также - местные предприятия пищевой промышленности, выпускающие хлеб и напитки из экологически чистых дикоросов с добавлением экстракта пантов северного оленя.

Туристам будет предоставлена возможность ознакомиться с коллекцией старинных ювелирных украшений и работами молодых дизайнеров, традициями производства меховой одежды и обуви, секретами этнических орнаментов, поучаствовать в дегустациях и мастер-классах.

Отдельное направление – знакомство с инновационным сектором и IT-технологиями, стремительно развивающимися в республике. По объему экспорта IT-услуг Якутия является безусловным лидером Дальнего Востока, доля региона составляет 85%. Якутские IT-компании считаются серьезными игроками на мировом рынке высокотехнологичных услуг.

Сегодня IT-парк «Якутск» объединяет более 100 резидентов, и в рамках квеста по парку туристы смогут посетить компании, которые находятся на разных стадиях развития, и познакомиться с их разработками.

По словам Натальи Тюкавкиной, объединяет все разработанные турпродукты культурный код, связанный с якутскими традициями и современными разработками. «Это некий симбиоз современных технологий, инновационного производства с глубокими культурными ценностями, с ДНК территории, со всем тем, что производится в республике», - подчеркнула генеральный директор республиканского Агентства развития туризма и территориального маркетинга.

Ольга Шандуренко, руководитель проектов Агентства стратегических инициатив, напомнила, что Якутия стала одним из первых регионов, с которой АСИ начало системную работу над развитием промышленного туризма. «Первое онлайн-общение с якутскими коллегами состоялось в июле, когда пандемия была в разгаре. К концу года уже были готовы маршруты, посвященные добыче полезных ископаемых, инновациям на вечной мерзлоте, которые развивают в технопарке «Якутия». Но если инновации и добыча полезных ископаемых – это традиционные истории для промышленного туризма, то в республике к ним добавили то, чего нельзя увидеть больше нигде в мире и что так хорошо интегрируется в тематику промышленного туризма.

Я имею ввиду удивительных мастеров, которые создают настоящие произведения искусства, вплетая в продукцию народных промыслов и историю, и мистику, и сакральные древние знания. Сегодня мир приходит к экономике впечатлений. Классными отелями современного туриста уже трудно удивить, а вот дать путешественнику яркие впечатления – это самое главное», – отметила эксперт.

По оценке Сергея Рыжова, генерального директора агентства бизнес-туризма MICE Market, методолога и разработчика рекомендаций по организации промышленного туризма в регионах России, якутские разработки представляют интерес для профессионалов отрасли.

«Сейчас уже в 20 регионах страны промышленный туризм на стадии внедрения, мы с большим интересом смотрим на эти регионы для запуска акселерационной программы. Думаю, что Якутия станет одним их тех субъектов, которые будут делиться опытом и лучшими практиками по внедрению промышленного туризма. Надеюсь, что и другие регионы Дальнего Востока подтянутся к этой работе по созданию интересных продуктов и формированию нового туристического потока», – подчеркнул Сергей Рыжов.

Новый туристический продукт будет доступен уже с мая, он запускается с расчетом на Ысыах – главный этнический праздник в Якутии, который отмечается в конце июня. В республике рассчитывают, что развитие промышленного туризма позволит увеличить объем турпотока в Якутию.

/TOURBUS.RU





Фоторепортаж о презентации туристического потенциала и промышленного туризма в Республике Саха (Якутия)