Новости Movista – призер номинации «Стартап на миллион» от Think Travel Tech (Лондон) и Михаила Игнатьева Проект Think Travel Tech рассказывает о новых технологических решениях и необычных идеях, способных изменить рынок туризма

Подведены итоги конкурса, который провели РСТ и MITT при спонсорской поддержке информационного портала Think Travel Tech в Лондоне и его издателя Михаила Игнатьева (на фото).

Победителем стал проект Movista – приложение, помогающее выстроить оптимальные маршруты по России и оплатить их одной транзакцией.



Сервис мультимодальный – он показывает в поиске не только самолеты, но и поезда, автобусы и другие виды транспорта, работающие на просторах страны. Приложение было запущено два года назад, за это время им воспользовалось около четырех тысяч человек. По словам CEO компании Дмитрия Витчинки, целевая аудитория сервиса составляет 6,9 миллионов человек.



От портала Think Travel Tech и его издателя Михаила Игнатьева проект получит перевод на один миллион рублей, который компания сможет потратить на дальнейшее развитие.



По словам Михаила Игнатьева, новые технологии, в том числе те, что используются в Movista, способны изменить индустрию путешествий к лучшему. «Тот факт, что таких технологий становится больше, доказывает, что, несмотря на пандемию и связанные с ней вызовы, с туризмом все будет в порядке», – добавляет издатель. Проект Think Travel Tech запущен Михаилом Игнатьевым в прошлом году. Он рассказывает о зарубежных практиках, новых технологических решениях и необычных идеях, способных изменить рынок туризма.



«Вручение премии «Стартап на миллион» является дополнительной поддержкой талантливым командам в это непростое для туризма время», – комментирует г-н Игнатьев.

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 По тексту:



Подписка