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22 марта
Movista – призер номинации «Стартап на миллион» от Think Travel Tech (Лондон) и Михаила Игнатьева
Проект Think Travel Tech рассказывает о новых технологических решениях и необычных идеях, способных изменить рынок туризма
Подведены итоги конкурса, который провели РСТ и MITT при спонсорской поддержке информационного портала Think Travel Tech в Лондоне и его издателя Михаила Игнатьева (на фото).
Приложение было запущено два года назад, за это время им воспользовалось около четырех тысяч человек. По словам CEO компании Дмитрия Витчинки, целевая аудитория сервиса составляет 6,9 миллионов человек.
«Тот факт, что таких технологий становится больше, доказывает, что, несмотря на пандемию и связанные с ней вызовы, с туризмом все будет в порядке», – добавляет издатель.
Проект Think Travel Tech запущен Михаилом Игнатьевым в прошлом году. Он рассказывает о зарубежных практиках, новых технологических решениях и необычных идеях, способных изменить рынок туризма.
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