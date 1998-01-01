Новости Госсекретарь по туризму Черногории «Мы открыты для российских туристов и рассчитываем на восстановление авиасообщения в мае» Руководитель туриндустрии Черногории Ивана Джурович и представители местных курортов рассказали российским журналистам о планах по восстановлению российского турпотока

Госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович, которая посетила на минувшей неделе Москву, рассказала в интервью журналистам РИА «Новости» и ТАСС о том, как ее страна будет принимать российских туристов в предстоящем летнем сезоне. По словам г-жи Джурович, границы Черногории сейчас открыты для туристов из России. Граждане РФ могут въехать в Черногорию с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 (сделанный не ранее, чем за 48 часов до прибытия), сертификатом о вакцинации от коронавируса или справкой о наличии антител. Положительный серологический тест, свидетельствующий, что человек переболел коронавирусной инфекцией (тест на антитела) должен быть выдан сертифицированной лабораторией не более чем за 30 дней до прибытия. Как подчеркнула г-жа Джурович, привитые «Спутником V» или любой другой вакциной россияне смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации. Подтверждение прививки должно быть выдано уполномоченным учреждением здравоохранения не менее, чем за семь дней до прибытия в Черногорию. Если человек был вакцинирован, то ПЦР-тест на коронавирус не требуется. По словам Иваны Джурович, Черногория стремится вакцинировать до начала туристического сезона, который стартует в июне, 70-75% населения, в том числе, иммунизация будет происходить с помощью российской вакцины «Спутник V». По информации ТАСС, в Черногории рассчитывают, что эпидемическая обстановка позволит возобновить авиасообщение с Россией, прекращенное год назад, к маю. В настоящее время россияне могут добраться до Черногории с пересадками в Стамбуле или Белграде. В апреле появится еще одна альтернатива долететь до черногорских курортов со стыковкой: рейсы из Астаны в Тиват и Подгорицу с апреля откроет Air Astаna. Как сообщает АТОР, по сообщению Минэкономразвития Черногории, возобновление прямых рейсов с Россией «имеет решающее значение для бесперебойного прибытия туристов», и переговоры по этому вопросу с российской стороной идут. По предварительным данным, семь российских авиакомпаний уведомили авиавласти Черногории о готовности летать в Тиват в течение предстоящего летнего туристического сезона. Кроме того, в Россию собирается летать и новая черногорская авиакомпания ToMontenegro. Как считает Ивана Джукович, в сезоне-2021 в отелях Черногории не будет повышения цен, поскольку «конкуренция со стороны других туристических стран сильна». В интервью РИА «Новости» госсекретарь по туризму Черногории также заявила, что предстоящим летом «туристические программы не будут сокращены, а передвижение туристов по стране не будет ограничено». Правительство Черногории обсуждает план по снятию ограничений и возобновлению иностранного туризма летом 2021 года — подтвердили представители курортов страны, - сообщает в свою очередь «Интерфакс». "Сейчас для въезда в Черногорию россиянам нужно показать справку об отрицательном ПЦР-тесте при пересечении границы, а карантин проходить не нужно. В стране продолжается жесткий локдаун, но Минздрав и МИД сейчас обсуждают отмену ограничений и возможности безопасного проведения летнего сезона", — рассказал на встрече с российскими журналистами управляющий директор офиса по туризму курорта Бар Эмиль Кукаль. По его словам, в 2019 году в Баре побывало более 200 тыс. туристов, среди которых было очень много повторных, в том числе, 38 тыс. российских граждан. Г-н Кукаль подчеркнул, что рассчитывать на успешный летний сезон курортам позволяет соблюдение всех международных стандартов безопасности. Так, в Черногории широко используется лейбл safe travels, созданный Всемирным советом по туризму и экскурсиям (WTTC), его получили многие отели и другие туристические объекты. Глава офиса по туризму курорта Тиват Даница Баневич, в свою очередь, сообщила, что его в 2019 году посетило 170 тыс. иностранных гостей, из которых 34 тыс. были российскими туристами. "Несмотря на то, что в настоящее время нет прямых рейсов между Россией и Черногорией, мы рассчитываем на скорейшее ослабление ограничений и с нетерпением ждем российских туристов, чтобы показать им красоту наших курортных регионов. В 2021 году мы ожидаем, что россияне и туристы из стран СНГ снова будут в лидерах по турпотоку в Черногорию", — сказала г-жа Баневич. Отметим, что в 2020 году небольшую страну на Адриатике посетило менее 40 тысяч туристов из России, таким образом турпоток упал на 90%. /TOURBUS.RU

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