Новости Китайский туризм «спасут» семейные туристы, жители провинции и пенсионеры Эксперты издания China Travel News назвали основные тренды развития китайского туризма в постпандемийную эпоху

Траектория восстановления китайского турбизнеса повторяет схему развития всей китайской экономики- от резкого падения он переходит к восстановлению, чтобы затем перейти к устойчивому росту, - пишет портал China Travel News. И хотя эти тренды имеют во многом местную специфику, они интересны и для прогнозирования ближайшего будущего на других развивающихся рынках, включая российский. Как отмечает портал, хотя междуанародные поездки еще практически не начались, внутренний туризм второй по величине экономике мира приблизился к полному восстановлению уже с третьего квартала прошлого года. Количество внутренних китайских рейсов в сентябре 2020 года даже превысило уровень 2019 года, свидетельствуют данные Управления гражданской авиации КНР. В рамках прошедшей в этом месяце онлайн-выставки ITB Berlin NOW г-н Джозеф Ванг, коммерческий директор изданий Travel Daily China и China Travel News, назвал девять основных тенденций восстановления китайского туризма. Так он отмечает, что официальные данные Национального бюро статистики Китая показывают, что ключевые показатели экономики страны, такие как ВВП, объем розничных продаж и промышленное производство резко снизились в первом квартале 2020 года, но уже перед началом второго квартала все три показателя начали быстро восстанавливаться. Это же касается и восстановления авиаперевозок — заполняемость авиарейсов снизилась с 80% в январе 2020 года до менее чем 50% в феврале прошлого года, но быстро восстановилась. При этом, по словам эксперта, несмотря на последствия COVID-19, продолжающийся заметный рост численности китайского среднего класса по-прежнему создает новые рыночные возможности как для отечественных, так и для международных компаний. Но в то же время потребительская активность в крупнейших городах КНР значительно замедлилась. Поэтому эксперты предполагают, что восстановление выездного туризма будет происходить за счет менее обеспеченных жителей городов «второго эшелона». Эксперты прогнозируют, что рынок выездного туризма может восстанавливаться еще более двух лет, поэтому главной силой восстановления туриндустрии станет внутренний туризм. Китайские путешественники будут все чаще путешествовать в одиночку или семьями, избегая групповых туров с малознакомыми попутчиками. Они также будут все больше интересоваться малоизвестными маршрутами с хорошей экологией . При этом, поскольку многочисленное поколение, родившееся в 60-е гг., будет постепенно выходить на пенсию, а поколение 70-х будет готовиться к этому этапу жизни, именно они станут первой волной «независимых» китайских путешественников старшего возраста, которые знают, что они хотят получить от путешествий, понимают смысл исследования новых мест и готовы наслаждаться свободой путешествий - вместо того, чтобы просто осматривать достопримечательности и магазины в составе больших тургрупп. Китайская академия туризма прогнозирует, что в этом году в Китае будет совершено 4,1 миллиарда внутренних поездок, что на 42% больше, чем в 2020 году. Также данные ведущих китайских экспертов показывают, что количество поездок, предпринятых китайскими семьями в 2020 году, сократилось в среднем до 2,4 поездок ы год по сравнению с 2,7 поездками в 2019 году. Однако эти туры стали более качественными и дорогими. При этом в лидерах восстановления турпотока — курорт Санья, который в июне-июле прошлого года был заполнен уже на 90% от уровня 2019 года. Этот курорт в прошлом году также сделал особую ставку на привлечение новых молодых туристов. Также, благодаря эффективным мерам по профилактике эпидемии, авиационный рынок Китая в 4 квартале 2020 года составил 94% от уровня 2019 года. Этому способствовали различные рекламные акции и новые низкие авиатарифы. Заметным следствием на рынке в поспанденийную эпоху стало онлайн-бронирование билетов на посещение различных китайских достопримечательностй, прежде всего на популярной в Китае платформе Meituan. Г-н Ван отметил, что, благодаря онлайн-бронированию, ограничивавшему число посетителей, около 80% туристических достопримечательностей страны принимало туристов во время крупных праздников прошлого года. Многие достопримечательности также снизили стоимость входных билетов на 20-50% или предложили бесплатные билеты, чтобы привлечь больше туристов. Правда, отмечает эксперт, их ожидания, что потеря доходов от билетов может быть компенсирована расходами на проживание и питание туристов, не оправдались в полной мере. Среди других особенностей продвижения китайского туризма в постпандемийную эпоху эучперт отмечает и появление в стране новых местных соцсетей, таких, как Xiaohongshu («Маленькая красная книжка» - новая платформа социальной электронной коммерции, совмещающая рассказы из жизни «звезд» и онлайн-продажи всевозможных товаров и услуг - ТБ), которая имеет уже 150 млн зарегистрированных пользователей и обладает большими возможностями для продвижения и онлайн-продаж туров. /TOURBUS.RU

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