Малайзия переориентируется на экотуризм и прием индивидуальных гостей

Представительство Tourism Malaysia приняло активное участие в прошедшей на этой неделе в столице международной выставке MITT-2021

Национальный туристический офис Малайзии (Tourism Malaysia) принял активное участие в 27-й Московской международной туристической выставке MITT 16-18 марта, - сообщили нам в пресс-службе турофиса.

Национальный туристический офис Малайзии участвовал в выставке в 18-й раз. В этом году к московскому представительству Tourism Malaysia присоединились пять организаций, представляющих туристический бизнес страны.

Среди них принимающие компании Fun&Sun Holidays и World Express Travel&Tours, представители отеля One&Only Desaru Resort, а также два российских туроператора с многолетним опытом работы по малайзийскому направлению.

«Малайзия известна красивыми пляжами и островами, обширными национальными парками и городами, внесенными в списки исторического и природного наследия ЮНЕСКО. Поэтому страна делает ставку на экологический и ответственный туризм. Меняющиеся на глазах предпочтения туристов предъявляют новые требования к туристической индустрии в постковидном мире. Кроме того, всё больше внимания уделяется вопросам изменения климата и защиты окружающей среды», – отметил в беседе с журналистами г-н Джеффри Мунир, глава московского представительства Tourism Malaysia.

«С учетом этих факторов туристический бизнес Малайзии переориентировался в первую очередь на экологический и агротуризм, туризм впечатлений, а также нишевые продукты.

По мере открытия границ мы планируем в первую очередь развивать предложение для индивидуальных туристов и малых групп», – добавил г-н Мунир.

По его словам, Малайзия уверенно движется к восстановлению отрасли и привлечению туристов: запущена программа вакцинации, а также введены новые требования к работе туристической инфраструктуры. Последние изменения в регулировании коснулись и сектора MICE - теперь можно проводить мероприятия с загрузкой в 50%.

В ходе выставки Национальный туристический офис Малайзии обсудил стратегическое партнёрство с местными представителями туристического бизнеса. Маркетинговые инициативы страны в первую очередь касаются России и других стран СНГ, а также Турции, Германии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Украины, Австрии, Швеции, Чехии и стран Балканского региона, - отметили в турофисе.

В дополнение к продвижению Малайзии как туристического направления в России и СНГ, Tourism Malaysia надеется на развитие авиасообщения между двумя странами.

Как сообщили также в Tourism Malaysia, сгласно данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в прошлом году падение международного туризма по Тихоокеанско-азиатскому региону составило 84%. Аналогичная ситуация с въездным туризмом сложилась и в Малайзии: в 2020 году страну посетило на 83,4% иностранных туристов меньше. Так, российских туристов приехало на 64,1% меньше – 28 694 человека. В 2019 году число путешественников из России достигало рекордных 79 984 человек.

Всего же в 2019 году страну посетили 26,1 млн туристов, что сделало её одним из самых популярных направлений в мире.

/TOURBUS.RU