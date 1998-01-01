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19 марта
Греция увеличивает еженедельную квоту на прием россиян в восемь раз
Новая квота в 4 тысячи туристов в неделю, как ожидается, будет действовать до середины мая
Греция увеличит до 4 тысяч человек недельную квоту на прибытие российских туристов – до того момента, как в мае границы откроются полностью, сообщает МИД страны. Такие планы озвучил первый заместитель главы греческого МИДа Мильтиадис Варвициотис в ходе видеоконференции с министром транспорта России Виталием Савельевым.
"Говоря о возобновлении авиасообщения между двумя странами, г-н Варвициотис подчеркнул намерение Греции увеличить квоту на прибытие граждан России с 500 до 4 тысяч человек в неделю. Кроме того, по его словам, с мая Греция сможет принимать всех российских друзей, которые хотят посетить страну", — сообщает пресс-служба греческого МИДа, на котрую ссылается «Интерфакс».
Впрочем, пока что представитель греческого МИД не назвал срок, с которого вступит в силу расширенная квота.
Напомним, что ранее на этой неделе директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу в ходе пресс-конференции в рамках выставки MITT-2021 cообщил, что, "если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать квота на въезд, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно".
Г-н Эфстатиу отметил, что въезд в Грецию с 14 мая будет открыт при условии соблюдения одного из трех условий. Так, путешественник должен быть привит либо российской вакциной от COVID-19, либо у него должна быть справка о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест.
Отметм также, что на этой неделе в эфире «Россия 24» посол Греции в России г-жа Екатерина Нассика также рассказала о том, на каких условиях Греция будет принимать россиян, и как будут выдаваться визы. Г-жа Нассика еще раз подтвердила озвученные ранее официальными лицами Греции условия по приему россиян, которые, как ожидаются, вступят в силу в мае.
Как отметила Екатерина Нассика, генконсульство Греции «уже работает в нормальном режиме», и «его сотрудники – опытные люди, готовые к любым сложностям».
«Мы сможем обеспечить выдачу шенгенских виз всем, кто желает посетить нашу страну», — заявила посол Греции.
Напомним также, что греческая авиакомпания Ellinair, входящая в международный туристический холдинг Mouzenidis Group ранее сообщила, что с 23 марта начнет летать из Москвы (а/п Внуково) в Салоники, откуда туристы отправятся на курорты п-ова Халкидики, а также в Пиерию, на Олимпийскую Ривьеру. Частота на первом этапе - 2 раза в неделю
С 25 апреля Ellinar намерена летать в Ираклион (о. Крит) 2 раза. в неделю, а с 26 и 27 мая начнут, соответственно, выполняться рейсы на о. Корфу (2 р. в неделю) и в Араксос (п-ов Пелопоннес) 1 разв неделю. Частота рейсов на весну еще будет уточняться.
Все рейсы будут в статусе регулярных, билеты на них будут и в свободной продаже, однако основные блоки мест на них зарезервированы туроператорами «Музенидис Трэвел» и «Интурист».
Кроме того, греческая авиакомпания Aegean Airlines возобновила рейсы Афины — Москва. С 10 марта авиаперевозчик выполняет два рейса еженедельно по средам и воскресеньям.
/TOURBUS.RU
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