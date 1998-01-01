Наконец-то официально: Кипр открывается для наших туристов с 1 апреля

Министр туризма Кипра заявил, что с начала следующего месяца россияне смогут без ограничений посещать его страну при условии сдачи двух ПЦР-тестов

Российские туристы смогут въезжать на Кипр без карантина с 1 апреля 2021 года, сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос.

"Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты", — сказал он в видеообращении к турагентствам TEZ Tour.

По словам г-на Пердиоса, такие тесты сейчас требуются практически во всех странах Евросоюза.

Как пояснил в свою очередь агентству "Интерфакс" управляющий директор «TEZ Tour Кипр» Иван Лавров, ПЦР-тесты россиянам нужно сдавать дважды – не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, и по прибытии на остров. Стоимость теста в аэропорту Ларнаки составит 30 евро, в аэропорту Пафоса — 32 евро.

Кроме этого, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета.

"Кипр является одним из наиболее востребованных направлений у россиян. Мы, как и все наши партнеры на Кипре, чрезвычайно рады возвращению туризма из России на остров", — сказал г-н Лавров.

Как сообщает в свою очередь Ассоциация туроператоров, власти Кипра намерены возобновить выдачу туристических виз россиянам с момента открытия границ страны. Как и до пандемии, консульства Республики Кипр будут оформлять про-визы, подать заявление на которые можно онлайн.

По официальным правилам, оформление про-визы на Кипр занимает до пяти рабочих дней, но, по факту, консульства Кипра делали бесплатную про-визу за сутки. Таким образом, у россиян будет возможность приобрести тур на Кипр в «последнюю минуту» (за 7-10 дней до поездки) и успеть пройти необходимое ПЦР-тестирование в срок.

При этом, отмечает АТОР, на сегодняу Россия официально не возобновила регулярное авиасообщение с Кипром. Туристические власти Кипра надеются, что открытие границ для граждан РФ ускорит возвращение регулярных и чартерных рейсов из российских городов на Кипр.

О том, что российские перевозчики готовы активно летать на Кипр, говорят и допуски, выданные Росавиацией в начале марта. Так, регулярные рейсы из Москвы в Ларнаку смогут выполнять Royal Flight, PEGAS fly, «ЮТэйр», из Екатеринбурга в Ларнаку – Nordwind и «Россия».

«Уральские авиалинии» получили допуски на рейсы в Ларнаку из Перми, Красноярска, Астрахани, Минеральных вод, Нижнего Новгорода, Калининграда. Перевозчик также намерен летать на Пафос из Санкт-Петербурга, Красноярска, Нижнего Новгорода, Казани, Жуковского, Астрахани, Екатеринбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Уфы, Новосибирска, Минеральных вод, Самары, Калининграда.

Nordwind получил допуск на рейсы в Ларнаку из Нижнего Новгорода, «Аэрофлот» – на рейсы из Москвы в Пафос.

Напомним, что Кипр должен был открыть границу для россиян с 1 марта, но потом перенес дату на 1 апреля. В посольстве России в Никосии тогда сообщили, что до принятия соответствующего решения Россия относится к так называемой "серой" категории, то есть въезд на Кипр разрешен только отдельным категориям граждан c двухнедельным карантином.

По официальным данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2019 году россияне выезжали ка Кипр более 900 тысяч раз. В 2020 году этот показатель упал до 51 тыс. прибытий.

/TOURBUS.RU