Новости Индустрию путешествий помогут восстановить «туристические пузыри» и «информационные кочевники» Ростуризм и представители национальных турофисов обсудили пути восстановления международного туризма в рамках прошедшего в столице круглого стола

Вчера в рамках завершающего дня международной выставки MITT-2021 состоялся круглый стол Ростуризма и Ассоциацией национальных турофисов в России (АНТОР) «Гармоничное восстановление международного туризма. Проблемы и пути их решения. Обмен опытом между ключевыми игроками туристического рынка». В круглом столе приняло участие 20 спикеров - представителей АНТОР от Южной Кореи, Таиланда и Японии, Италии, Польши, Туниса, Хорватии и др. стран. Темой обсуждения стало восстановление международного туризма, а также взаимодействие различных секторов экономики для гарантии безопасности туристов и местного населения. Обсуждение коснулось налаживания B2B/B2C-связей за рубежом в условиях нестабильности ситуации и выхода в свет новых турпродуктов. Первым поделился опытом в вопросах обеспечения безопасности туризма -почётный председатель АНТОР, директор по маркетингу и продажам Управления по развитию торговли и туризма эмирата Шарджа Сергей Канаев. Он отметил, что сегодня в эмирате теме безопасности отведено ключевое место. «Для плавного возобновления международного туризма предпринимаются все меры по усилению обеспечения безопасности, - рассказал он, - В Шардже не просто сделали ставку на рекомендации по протоколам, разработанным Международным советом по путешествиям и туризму, но и пошли дальше. Здесь учрежден специальный логотип и свой знак, по которому любой турист сможет понять, что данное место абсолютно безопасно и соответствует всем стандартам и требованиям международных протоколов». Сергей Канаев добавил, что, несмотря на пандемию, за прошедший год в Шардже открылось несколько туристических объектов, достойных упоминания. Среди них: туристический комплекс Al Badayer Oasis by Mysk 5*, расположенный в пустыне и оформленный как средневековый арабский город и Геологический музей, рассказывающий историю аравийского полуострова. Директор московского офиса Туристического Управления Таиланда г-жа Анома Вонгйай рассказала, что ее страна будет открыта для всех туристов с 1 октября, а безвизовый въезд в страну для россиян сохраняется, правда пока с 14-ти дневным карантином. Но в ближайшем будущем власти решили сократить карантин для вакцинированных туристов с 14 до 7 дней, - отметила она. Постепенно будут открываться и самые популярные направления, такие как Паттайя и Самуи, но до этого там также должна произойти массовая вакцинация местного населения. Выход из положения с помощью «туристического пузыря» предложили в Южной Корее. Директор по маркетингу московского представительства Екатерина Лопухина отметила, что в последнее время слово «пузырь» стало модным для стран, которые надеются поднять свою экономику путем перезапуска индустрии туризма. «С 1 мая Южная Корея и Китай откроют такой «пузырь», чтобы бизнес-туристы могли быстро передвигаться между Кореей и 10 китайскими регионами при наличии отрицательного результата на Covid-19 до отъезда и после прибытия. Такой проект в стадии обсуждения и между нашими странами» - добавила спткер. Руководитель туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка добавил, что Хорватия – одна из немногих стран, которая «как открылась в конце мая прошлого года, так и не закрывалась». «Ситуация в нашей стране более-менее стабильная и мы рассматриваем для себя два ключевых проекта: обеспечение безопасности уже существующими международными протоколами, а также проект «Цифровые кочевники» (digital nomads). Недавно Хорватский национальный совет по туризму (CNTB) запустил новую рекламную кампанию под названием «Хорватия, ваш новый офис!» c целью позиционирования страны как привлекательного места жительства для людей, чьи профессии позволяют работать он-лайн. Это позволит людям получить рабочую визу сроком на 12 месяцев», - отметил эксперт. Благодаря усиленным антикоронавирусным мерам, итальянский туризм планирует также перезапуститься уже в ближайшее время. Представитель ЕNIT– Татьяна Божко прокомментировала заявление главу нового министерства туризма Италии Массимо Гаравалья, который надеется на возобновление туризма еще до католической Пасхи (4 апреля). « ри этом большое внимание будет уделяться укреплению бренда Италия, - рассказала Татьяна, - Поэтому у ЕNIT большие планы по продвижению Италии как в формате b2b, так и b2c. Министр предлагает 8 пунктов по восстановлению туризма, в том числе иммунные паспорта и тесное сотрудничество с регионами и муниципалитетами, отчасти за счет событийного туризма». Наконец, представитель Польской туристической организации Игорь Чуканов затронул тему финансирования туротрасли государством. Он убежден, что без государственной поддержки выжить в условиях ограничений, связанных с COVID-19, просто нереально. «В Польше такая помощь туристическому бизнесу оказывается, - заметил он, - Из-за пандемии были отменены туры у 300 тыс. польских туристов и туротрасль страны оказалась в сложном положении. Финансовая поддержка была оказана для больших предприятий - в среднем на 5-12 млн. евро каждому. При этом им выдан беспроцентный кредит на 6 лет. Также были приняты решения об освобождении от уплаты взносов во все социальные фонды и т.п., что помогает сегодня держаться на плаву». В завершение круглого стола эксперты выразили общую надежду на долгожданное открытие границ и ближайшее восстановление туризма . /TOURBUS.RU

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