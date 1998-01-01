Новости Etihad Airways возобновляет рейсы из Москвы в Абу-Даби Туроператоры обсуждают, воспользуются ли наши туристы новыми рейсами перевозчика из ОАЭ, начинающимися 25 марта

Как сообщили нам в пресс-службе авиакомпании, «Etihad Airways продолжает постепенно увеличивать число вновь открывающихся направлений своей маршрутной сети. Так, с 25 марта 2021 г. авиакомпания возобновляет рейсы в Москву, которые будут выполняться два раза в неделю на Airbus A321». В компании подчеркивают, что «все рейсы, как в Абу-Даби, так и через Абу-Даби в другие города мира осуществляются при поддержке специальной программы авиакомпании по обеспечению здоровья и безопасности Etihad Wellness, которая обеспечивает поддержание высочайших стандартов санитарии и гигиены на каждом этапе путешествия. В рамках программы работают специально подготовленные представители по охране здоровья, первые в индустрии сотрудники авиакомпании, которые предоставляют гостям всю необходимую информацию о поддержании безопасности во время Covid-19 как в аэропорту, так и во время перелета с тем, чтобы гости чувствовали себя более уверенно и защищенно. Все пассажиры Etihad получают бесплатную страховку от COVID-19, срок предоставления которой был недавно продлен до 30 сентября 2021 г. Etihad является единственной авиакомпанией в мире, которая требует, чтобы 100% пассажиров имели отрицательный результат ПЦР-теста перед вылетом и по прибытии в Абу-Даби». Как отмечает Артур Мурадян, руководитель компании Space Travel, которого цитирует портал «Русские эмираты», «мы уверены в том, что этим авиарейсам быть. Благодаря им, разгрузятся транзитные направления на Сейшельские и Мальдивские острова. Согласно планам перевозчика, первоначально самолеты будут небольшой вместимости. Что касается тарифов, то они вполне демократичные. Однако, по мере увеличения спроса, вырастет и цена авиабилетов. Но все равно, перелет с Etihad Airways будет стоить на 10% ниже, чем у «Аэрофлота». В то же время, по мнению генерального директора компании «АРТ-Тур» Дмитрия Арутюнова, успех запуска прямых рейсов Etihad Airways будет во многом зависеть от того, отменят ли к 25 марта требование о самоизоляции в Абу-Даби. По его словам, на сегодняшний день из-за строгих правил въезда эмират проигрывает в плане туристической привлекательности другим регионам ОАЭ. Россиянам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста перед посадкой, а по прибытии сдать еще один анализ на коронавирус и пройти двухнедельный карантин.Еще одно тестирование проводится на 8-й день пребывания. Поэтому туристы, планирующие отдохнуть в ОАЭ, отдают предпочтение перелетам в другие эмираты, несмотря на более высокую цену билетов. «К примеру, для въезда в соседний Дубай проходить карантин не нужно. Это привело к рекордным показателям загрузки рейсов по направлению», – комментирует Дмитрий Арутюнов. Впрочем, некоторые путешественники предпочитают перелеты в Абу-Даби, а потом переезд на автобусе в Дубай, где уже можно пройти паспортный контроль. В этом случае самоизолироваться в Абу-Даби уже не потребуется, а. дорога занимает лишь полтора часа, отмечают эксперты. /TOURBUS.RU

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