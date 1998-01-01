Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении выдачи российских виз

После утверждения нового закона для получения российской турвизы больше не потребуется ваучер принимающего туроператора

Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, которым упрощается порядок оформления виз для иностранных туристов, - сообщает «Интерфакс».

Как сообщается на сайте Госдумы, согласно правительственному законопроекту, для получения российской туристической визы достаточно будет подтвердить бронь в гостинице, в то время как сейчас требуется ваучер туроператора (речь идет об «обычных», а не электронных визах)..

Отель, где будет забронирован номер, должен входить в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Максимальный срок выдачи туристической визы составит шесть месяцев.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит близким родственникам россиян проще получить российскую визу. Для этого российскому гражданину достаточно будет подать в диппредставительство или консульство заявление о въезде иностранного родственника. Оформлять приглашения через территориальные органы МВД не потребуется.

Кроме того, согласно законопроекту, для иностранных родственников увеличится до года срок действия многократных частных виз.

Напомним, что вчера Совет Федерации также одобрил закон, согласно которому в России появится единый федеральный реестр турагентов. Днем ранее закон в окончательном, третьем, чтении приняла Госдума.

Принятый закон, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2022 года, еще 180 дней будет отведено на то, чтобы туроператоры могли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах.

/TOURBUS.RU