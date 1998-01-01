Как получить бесплатный билет на «Интурмаркет»?

Для бесплатного посещения выставки «Интурмаркет» необходимо пройти регистрацию по ссылке, а затем получить электронный бейдж. Его нужно распечатать — это даст гостю право попасть на выставку без заполнения анкеты и получения бейджа на стойке регистрации, что значительно сэкономит его время.

Что можно успеть за три дня выставки?

В ходе «Интурмаркета» посетители смогут поддержать уже сложившиеся добрые отношения и установить новые деловые контакты с профессионалами сферы туризма. Оффлайн-формат, по которому мы все так соскучились, вернулся!

Все присоединившиеся к мероприятию, смогут повысить свой профессиональный уровень и познакомиться с трендами индустрии на многочисленных мероприятиях деловой программы. Спикеры представят обзоры актуальных направлений развития туризма, расскажут о меняющихся предпочтениях путешественников и о влиянии технологий на современный туристический рынок.

Для посетителей выставки:

∙многочисленные бесплатные мероприятия деловой программы для самых разных аудиторий;

∙услуга назначения деловых встреч, позволяющая распланировать время максимально эффективно;

∙кафе рядом с выставочными залами, это удобно!

∙гардеробы в павильоне, обеспечивающие комфортное пребывание на мероприятии;

∙служба отправки печатной продукции и документов, позволяющая облегчить путь домой - «Главдоставка» направит все необходимое прямо в регион;

∙тест на COVID-19 методом ПЦР, позволяющий позаботиться о безопасности окружающих (данная услуга особенно актуальна для иностранных гостей).

Где получить актуальную информацию:

Самая актуальная и полезная информация о выставке, специальные предложения от участников, персональные рекомендации по посещению выставки — все это есть на официальных ресурсах «Интурмаркет».

Посетитель может выбрать самый удобный для себя — Facebook, Telegram, Instagram или VK — и узнавать все самые свежие новости первыми.

До встречи на выставке в «Экспоцентре» 1 - 3 апреля!

www.itmexpo.ru