Виктор Тополкараев: «По выезду мы испытываем определенный оптимизм»

Гендиректор «Интуриста» рассказал журналистам о своем прогнозе развития событий на выездном и въездном направлениях в этом сезоне

Около 7-8 млн россиян могут отдохнуть за границей в текущем году, сообщил гендиректор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев в ходе встречи с журналистами, прошедшей в рамках завершающейся сегодня международной выставки MITT-2021/

"Мы думаем, что Турция примет около шести млн россиян в этом году . И еще от 1,5 до 2 млн дадут все остальные направления – Кипр, Греция, Болгария, Тунис. К осени также вполне возможно открытие Египта", — сказал он на пресс-конференции.

"Общее падение выездного турпотока по сравнению с успешным 2019 годом составит 40-50%, но это все равно в 2-2,5 раза лучше, чем в 2020 году", — заметил он.

При этом, по его мнению, в отсутствие Египта основная борьба за российского массового туриста развернется между Турцией и российскими курортами.

По его словам «российские направления популярны потому, что туристы опасаются закрытия выездных. Кроме того, есть беспрецедентная поддержка спроса со стороны государства – например, программа кешбэка.

С другой стороны, внутренний рынок значительно перегрелся: в прошлом году с июля спрос на отдых в России был очень высоким. Кроме того, есть недостаток качественных объектов размещения, отсутствует конкуренция между ними. Из-за этого растут цены на внутреннем рынке, и иногда довольно существенно".

В Турции же, по его словам, "результаты прошлого года кошмарные для турецкой туристической отрасли. Уже сейчас понятно, что массового туризма из Европы туда летом не будет. Отели не могут позволить себе стоять полупустыми второй год подряд".

И именно на Россию, по словам эксперта, будут направлены основные маркетинговые усилия турецкой стороны. При этом, добавил он, с учетом падения турецкой лиры, цены для россиян как минимум не будут расти, а в какие-то периоды будут и падать.

"В этой связи по выезду мы испытываем определенный оптимизм. Мы сравниваем результаты раннего бронирования по Турции с 2019 годом. По мере заполнения российских курортов и исчезновения из продажи наиболее популярных объектов мы наблюдаем все больший рост бронирований по Турции", — заключил он.

Говоря о ситуации на въездном рынке, Виктор Тополкараев отметил, что "падение въездного туризма в Россию в 2020 году составило более 93%.

Но нужно понимать, что как только начнут открываться границы, во всем мире начнется конкуренция за туристов. Чтобы участвовать в этой конкуренции, России нужна максимальная информационная открытость. Маркетинг других стран довольно агрессивный и серьезный. Также нужно доносить информацию о том, что в России, в Москве все работает – открыты рестораны, достопримечательности".

Среди других важных условий – сокращение вопросов в анкете на электронные визы, "Кроме того, России нужно чем-то выделяться среди остальных – так, вакцинные туры могли бы стать конкурентным преимуществом", — заметил эксперт.

"Думаю, что в больших объемах в Россию поедет арабский регион после празднования Рамадана. С октября планируют путешествия азиатские страны – Тайвань, Гонконг, Таиланд, Юго-Восточная Азия в целом. Европа и Латинская Америка наде.тся на осень", — заключил г-н Тополкараев.

/TOURBUS.RU