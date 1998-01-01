Новости Эксперты: «Надежд на скорое «открытие» Финляндии для наших туристов пока что нет» На фоне роста заболеваемости коронавирусом Финляндия вновь ужесточает правила въезда в страну

С 18 марта Финляндия вводит обязательный медицинский осмотр на пограничных пунктах юга страны: как сообщил один из финских источников, правило касается, в частности, морских и воздушных портов Хельсинки, а также международного автомобильного пункта пересечения границы с Россией Ваалимаа-Торфяновка, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. «При въезде в Финляндию иностранцы должны предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов. При его отсутствии проверку придется пройти на месте,– говорится в сообщении. - В случае отказа путешественников ждет штраф или арест на срок до трех месяцев. Новые требования будут действовать с 18 по 31 марта». При этом уточняется, что соответствующую справку не потребуют от тех, кто сможет документально доказать наличие прививки (правда, не уточняется, учитывается ли при этом прививка «Спутником», пока не зарегистрированным в ЕС) или преодоление болезни не позднее полугода до въезда. А также от транзитных авиапассажиров, водителей грузового транспорта и занятых в логистической отрасли людей, если они пересекают границу по работе. Кроме того, не надо проходить медосмотр и детям, родившимся в 2008 году и позже. Причиной все более жестких мер остается ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Финляндии: если в начале ноября заболевших в стране было не более 15 тыс. человек, сейчас больных ковидом насчитывают почти 69 тыс. Что и сподвигло правительство страны с 8 марта на три недели закрыть общепит (разрешено работать только навынос), отправить на удаленку школьников и запретить массовые публичные мероприятия. И хотя в стране доступны для прививок сразу 3 западных вакцины, темпы вакцинации оставляют желать лучшего (прививки получили около 600 тыс. человек). Правда, по словам представителей Ведомства здравоохранения и социального развития THL, к концу июня в Финляндию должно поступить до 7 млн доз вакцин, и поэтому все ее жители старше 16 лет, около 4,5 млн человек, будут вакцинированы к началу июля. Кроме того, вплоть до 17 апреля въезд в страну из всех стран Шенгенского соглашения, кроме Исландии, закрыт. «Пандемия коронавируса продолжается, и достаточных мер для компенсации ограничений пока нет», - говорится в сообщении финского правительства по этому поводу. «Надежд на скорое «открытие» Финляндии для российских туристов не имеется, - признается менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – К сожалению, сейчас ситуация в стране, как и в соседней с ней Эстонии, оказалась даже хуже, чем в ряде других государств Европы. Поэтому остается только ждать ее изменения к лучшему: если этого не случится в течение апреля, вопрос «открытия» границы с РФ может быть отложен надолго». Увы, но граница России с Финляндией закрыта уже год: впервые запрет на ее пересечение для граждан обеих стран с туристическими целями появился 19 марта 2020 года. /TOURBUS.RU

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