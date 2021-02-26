Czech Airlines продолжит полеты в Москву, несмотря на юридическое банкротство

Один из старейших европейских авиаперевозчиков начал процесс реорганизации и подтверждает выполнение всех своих обязательств

В рамках процедуры признания финансовой несостоятельности муниципальный суд Праги объявил чешского национального перевозчика Czech Airlines (CSA) банкротом и назначил внешнего администратора. "Суд призывает всех кредиторов ответчика, не заявивших своих требований, сделать это в течение двух месяцев", — говорится в сообщении ведомства от 9 марта, - сообщают чешские СМИ.

Напомним, что Czech Airlines, существующая с 1923 года, входит в число старейших авиакомпаний мира. В 2019 году компания перевезла более трех млн пассажиров.

По информации прессы, авиакомпания CSA, партнер "Аэрофлота" по альянсу авиакомпаний SkyTeam, подала заявку на реорганизацию под защитой суда 26 февраля, после того как правительство Чехии объявило о своем отказе в предоставлении ей какой-либо финансовой помощи для преодоления последствий пандемии.

В авиакомпании поясняют, что целью процесса реорганизации является спасение компании и выбор оптимального решения для кредиторов.

По информации СМИ, долг авиакомпании составил 68 млн евро, большая часть из них – 38 млн евро – должна быть возвращена пассажирам за отмененные рейсы из-за пандемии. Оставшиеся 30 млн евро приходятся на долги перед контрагентами, обслуживающими работу организации.



При этом в письме в адрес нашего портала представители авиакомпании заверили, что производственная деятельность перевозчика сокращается, но не прекращается .

Как заявила нам г-жа Владимира Дуфкова, директор по коммуникациям и маркетингу авиакомпании Czech Airlines «сылаясь на отдельные статьи в СМИ, в которых были в последние дни опубликованы сведения, частично или полностью не соответствующие действительности в отношении авиакомпании, позвольте обратить внимание на следующее официальное заявление компании Czech Airlines.

Мы подтверждаем, что деятельность компании Czech Airlines продолжается по-прежнему и все рейсы Czech Airlines выполняются по действующему расписанию, в том числе рейсы по маршруту Прага – Москва – Прага с частотой три рейса в неделю.

Головной офис компании Czech Airlines 26.02.2021г. подал в Городской суд Праги предложение о реорганизации компании в режиме действующего в Чешской Республике законодательства о несостоятельности, и суд одобрил данное предложение 10 марта».

Между тем портал «Авиатранспортное обозрение» отмечает, что «банкротство авиакомпании окажет негативный эффект на материнскую структуру — Smartwings Group, которая приобрела CSA в 2018 г».

В то же время АТОР напоминает, что, «несмотря на наличие рейсов в Москву, туристам пока закрыта дорога в Чехию. Те, кто ранее покупал билеты и не смог улететь в Чехию из-за пандемии, взамен получили ваучеры и до сих пор ждут возможности ими воспользоваться.

«Границы с Евросоюзом были закрыты в марте. Это не самый высокий сезон, но туристы с ваучерами от этой авиакомпании у нас есть. Авиакомпания выполняет рейсы из Москвы по средам, пятницам и воскресеньям. Пока они не для туристов», - сообщили в компании «Русский Экспресс».

При этом, по информации АТОР, недавно перевозчик продлил действие своих ваучеров еще на год. «Билеты, оформленные до 30 июня 2021 года на регулярные рейсы, выполняемые Czech Airlines и Smartwings, действительные для поездок до 30 июня 2021 года, могут быть перебронированы на любой другой рейс, выполняемый Czech Airlines и/или Smartwings в тот же пункт назначения или на другие направления, где рейсы выполняются Czech Airlines и/или Smartwings до 31 марта 2022 года без штрафных санкций, при этом взимается только разница в тарифах, если таковая имеется», - говорится в сообщении перевозчика, направленном туроператорам.

/TOURBUS.RU