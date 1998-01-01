В гостиницах новые сотрудники нужны, в турфирмах — пока что нет

Спрос на специалистов сферы гостеприимства пока что заметно опережает число вакансий для профессионалов туризма

В этом году работа для большей части сотрудников отелей, турфирм и ресторанов найдется: только за первую неделю марта их количество в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» в стране выросло почти на 5%, а в Петербурге в январе-феврале в системе гостеприимства вакансий опубликовано на 64% больше, чем за тот же период 2020 года, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

«Гостинично-ресторанная сфера, одна из самых пострадавших из-за пандемии коронавируса, с осени прошлого года показывает устойчивый рост спроса на персонал, – констатирует Мария Бузунова, представитель hh.ru Северо-Запад. - Система гостеприимства активно готовится к открытию туристического сезона: прирост числа вакансий в марте к уровню февраля составил 24%».

Статистика hh.ru говорит о том, что в целом по стране в 2020 году только в сфере гостинично-ресторанного бизнеса работодатели опубликовали более 217 тыс. вакансий.

При этом средняя предлагаемая зарплата в области гостеприимства в России составляла немногим более 44 тыс. рублей: по сравнению с прошлым годом, в настоящее время работодатели повысили планку оплаты труда на 2-5 тыс. рублей.

По оценке аналитиков, в разных профессиональных нишах спрос на персонал значительно отличается. Так, потребность в специалистах в области туризма (продажа туристических услуг, гиды и т. д.) сохранился на уровне прошлого года.

Анна Подгорная, генеральный директор Pegas Touristik, к примеру, заявила, что «сохранить персонал во время пандемии было нашей основной задачей». «Это ведь как золотой запас, который нельзя разбазаривать… - пояснила она. – Поэтому мы воспользовались практически всеми видами помощи, включая выплаты МРОТ в течение двух месяцев».

А вот гиды-переводчики полтора года фактически не у дел, поскольку въезд в Россию для иностранцев закрыт. «Раньше лета нам ждать нечего, да и сезон 2021-го в целом под большим вопросом. Увы, но возобновление туризма - видимость, не более того», - сетует председатель правления Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Санкт-Петербурга Светлана Селищева.

При этом в общепите и гостиничной сфере дела идут лучше. По данным hh.ru, в январе-феврале 2021 года объявлений о вакансиях поваров, к примеру, опубликовано вдвое больше, чем за аналогичный период 2020-го. И хотя средняя зарплата для них тоже не очень велика (42 тыс. рублей), имеется в наличии и несколько сотен вариантов трудоустройства с уровнем оплаты труда более 70 тыс.

На втором месте по числу вакансий в настоящее время находятся места для официантов и барменов: средняя зарплата им предлагается несколько ниже (40 тыс. рублей).

Уровень оплаты труда в сфере гостеприимства по-прежнему остается одним из наиболее низких в российской экономике. По официальным данным, средняя зарплата в Петербурге уже превысила 70 тыс. рублей, а в Москве составила почти 89 тыс.: средние предлагаемые в сфере гостеприимства (включая туризм) как минимум на треть ниже.

При этом, по данным Работа.ру, средний россиянин хотел бы ежемесячно получать 107 тыс. рублей, жители Москвы - 118 тыс., а петербуржцы - 102 тыс. рублей. «По мере восстановления рынка и возобновления деятельности компаний зарплатные ожидания кандидатов начали расти», - комментирует эту тенденцию коммерческий директор сервиса Работа.ру Владимир Корицкий.

С начала года кандидаты в целом по России успели опубликовать более 130 тыс. резюме в сфере гостеприимства - на 31% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Чаще всего соискатели стараются трудоустроиться в сфере гостинично-ресторанного бизнеса на вакансии официантов или барменов (27%), специалистов по обслуживанию гостей (16%), поваров (17%), хостес (6%), а также на предложенные работодателями вакансии специалистов по организации банкетов, оформлению туристических поездок или командировок (по 7% в каждой специализации).

Кроме того, внушительная часть резюме размещается в сфере управления – количество желающих руководить работой ресторанов и баров достигает 20% от всего объема профильных резюме.

/TOURBUS.RU