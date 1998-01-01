Cеверные регионы договорились объединить туристические усилия

Основным итогом состоявшегося в рамках Первого туристического конгресса регионов Севера заключительного пленарного заседания под названием «Туризм. Время коллабораций» стала констатация необходимости объединения усилий по продвижению общего турпродукта, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

В частности, уже в этом году будет издан путеводитель по маршрутам «Серебряного ожерелья России», которое объединяет все 11 регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Как сообщила заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Любовь Совершаева «мы создали «дорожную карту» и создадим проектный офис для продвижения «Серебряного ожерелья России».

«К созданию и изданию особого путеводителя по его маршрутам будут привлечены профессиональные журналисты», - сказала она. При этом директор РИЦ «ТАСС Северо-Запад» Александр Потехин подчеркнул, что «на журналистском конкурсе «СеЗаМ» в этом году будет заявлено вместо одной сразу несколько номинаций по туризму».

Выступая в рамках дискуссии, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе констатировала, что «сейчас мы видим гибридную модель поведения клиента». По ее оценке, все больше тяготея к индивидуализации сервиса, он по-прежнему «хочет получить пакет услуг и полную уверенность в том, что сервис будет качественным». «А это как раз вопрос коллабораций». - считает она.

В этой связи директор департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ Александр Воронко заявил, что «зачастую центрами притяжения туристов в регионах являются музеи». «Причем в большинстве случаев речь идет не о больших федеральных, а о маленьких, частных, сделанных с душой. - констатировал он. - А поскольку в России сейчас насчитывается уже 400 частных музеев, расположенных повсеместно, именно они нередко становятся единственной точкой притяжения гостей на той или иной территории».

По его мнению, задача выстраивания отношений между такими учреждениями и турбизнесом, поиск взаимоприемлемых коллабораций, и является одной из основных целей на ближайшее время.

В свою очередь, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил о намерении совместно с РЖД и крупнейшими туроператорами организовать круглогодичные специализированные туристические поезда выходного дня из Москвы и Петербурга в Великий Устюг. «В конце марта проведем очередное заседание рабочей группы, где будем плотно обсуждать этот вопрос. - сказал он. - Возможно, поезда будут запущены уже этой весной».

Причем, по словам г-на Кувшинникова, будет обсуждаться и возможность запуска поезда в Великий Устюг через Вологду, а также посещение Костромы, где «живет» Снегурочка.

По словам главы Республики Коми Владимира Уйба, в этом году, когда региону исполняется сто лет, он станет столицей главного туристического проекта Северо-Запада - «Серебряного ожерелья России».

«Являться регионом-столицей - это наравне с огромной честью и колоссальная ответственность, - сказал Уйба. - Однако мы при поддержке всех других регионов-участников проекта готовы сделать все для того, чтобы «Ожерелье» в этом году заиграло новыми красками и стало заслуженно популярным».

По его оценке, все возможности для этого у проекта имеются, поскольку разнообразие предложений для клиента настолько велико, что затрагивает практически все направления современного туризма.

/TOURBUS.RU