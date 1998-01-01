Новости Греция начинает принимать российских туристов с 14 мая Квоты на посещение Греции россиянами будут отменены, но нашим туристам нужно будет предъявить справку о прививке или отрицательный ПЦР-тест

Греция начнет принимать российских туристов уже 14 мая, сообщил журналистам директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу. "Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно", — расссказал он на пресс-конференции, прошедшей в рамках туристической выставки MITT-2021. При этом, по словам генконсула Греции в Москве Николаоса Крикоса, "как только по эпидемическим показателям будет видно, что нет никаких угроз, норма в 500 человек отменится сама собой". Г-н Эфстатиу отметил, что въезд в Грецию с 14 мая будет открыт при условии соблюдения одного из трех условий. Так, путешественник должен быть привит либо российской вакциной от COVID-19, либо у него должна быть справка о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест. "В самой Греции вакцинация идет быстро. Через два месяца уже будут точно привиты сотрудники туротрасли", — сказал Г-н Эфстатиу. При этом, для привлечения российских туристов Грецией уже в ближайшее время будет запущено несколько рекламных кампаний, которые будут продвигать это направление в целом. Для этих целей из бюджета Минтуризма Греции будет выделена определенная сумма, которая, по словам г-на Эфстатиу также будет дополнена ресурсами крупнейших российских операторов, заинтересованных в рекламе греческих туров. Основной площадкой продвижения станут соцсети и другие интернет-площадки. Г-н Эфстатиу отметил, что итогом активных действий по привлечению российских туристов в Грецию должно стать восстановление турпотока в этом году до 50% от турпотока 2019 г, приняв около полумиллиона россиян. Напомним, что греческая авиакомпания Ellinair, входящая в международный туристический холдинг Mouzenidis Group ранее сообщила, что с 23 марта начнет летать из Москвы (а/п Внуково) в Салоники, откуда туристы отправятся на курорты п-ова Халкидики, а также в Пиерию, на Олимпийскую Ривьеру. Частота на первом этапе - 2 раза в неделю С 25 апреля Ellinar намерена летать в Ираклион (о. Крит) 2 раза. в неделю, а с 26 и 27 мая начнут, соответственно, выполняться рейсы на о. Корфу (2 р. в неделю) и в Араксос (п-ов Пелопоннес) 1 разв неделю. Частота рейсов на весну еще будет уточняться. Все рейсы будут в статусе регулярных, билеты на них будут и в свободной продаже, однако основные блоки мест на них зарезервированы туроператорами «Музенидис Трэвел» и «Интурист». Кроме того, греческая авиакомпания Aegean Airlines возобновила рейсы Афины — Москва. С 10 марта авиаперевозчик выполняет два рейса еженедельно по средам и воскресеньям. /TOURBUS.RU

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