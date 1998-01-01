Новости Госдума приняла в окончательном чтении Закон о реестре турагентов Новый закон вступит в силу первого января будущего года

Госдума вчера приняла в окончательном, третьем, чтении закон, согласно которому в России с 1 января 2022 года появится реестр турагентов , после чего только зарегистрированные турагенты получат право на продвижение и реализацию туров в стране. Как напоминают СМИ, в 2018 и в начале 2019 года от прекращения деятельности таких центров бронирования — субагентов — пострадали и туристы, и турагенты, сотрудничавшие с центрами. В результате правительство в начале 2020 года выступило с законодательной инициативой: ввести в закон "О туристской деятельности" понятие субагента и запустить отдельный реестр турагентов и субагентов, что должно поставить их работу под контроль и защитить туристов. Согласно этому документу, действовать на рынке смогут только агенты, внесенные в единый федеральный реестр турагентов - включение в него будет обязательным и бесплатным. Туроператор будет вносить в реестр сведения о турагенте через электронные формы или личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров, а кроме того он будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом. В свою очередь турагенты, которые по соглашению с оператором вправе заключать субагентские договоры, станут заносить в реестр информацию о своих субагентах. Вести реестр в электронном виде поручено Ростуризму, а турагенты, действующие на основании заключенных с туроператорами договоров (как юрлица, так и индивидуальные предприниматели), будут вправе продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу. Вести новый реестр будет Ростуризм, дополнительных денег на эту задачу ему не выделяется. Порядок ведения реестра установит Минэкономразвития России. Как подчеркнул ранее заместитель председателя профильного думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, «в редакцию законопроекта ко второму чтению было включено понятие «субагент», а также введена дополнительная ответственность оператора перед потребителями в случае банкротства турагентов». Принятый закон, как ожидается, вступит в силу с 1 января 2022 года, еще 180 дней будет отведено на то, чтобы туроператоры могли передать в новый реестр данные о своих агентах и субагентах. После этого турагенты и субагенты, не включенные в реестр, работать не смогут. /TOURBUS.RU

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