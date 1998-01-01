Запрет на полеты из России в Великобританию продлен еще на месяц

Приостановка авиасообщения с Британскими островами, введенная еще 22 декабря, теперь продлена до 16 апреля

Россия еще на месяц продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщил оперативный штаб по недопущению завоза и распространения в РФ новой коронавирусной инфекции. "Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года", — сообщили в оперштабе.

Решение принято "для обеспечения защиты здоровья населения". Ранее принятое оперштабом решение о приостановке авиасообщения с Великобританией действовало до 16 марта включительно.

В оперштабе напомнили, что Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года — сначала до 12 января 2021 года в связи с выявлением там нового штамма COVID-19, затем решение было продлено до 1 февраля, потом до 16 февраля и далее до конца сегодняшнего дня включительно.

Тем не менее, по информации АТОР, визовые центры Великобритании в РФ продолжают работу: принимаются документы на туристические и гостевые визы. Например, в Москве и Санкт-Петербурге есть возможность записаться на подачу документов на визу на 3 марта; при стандартном рассмотрении документы ориентировочно будут готовы 18 марта.

В настоящее время все прибывающие в Британию путешественники должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, а затем сдать еще два теста на второй и восьмой дни после прибытия. Кроме того, по приезду обязателен 10-дневный карантин.

Между тем, в конце прошлого месяца премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обнародовал дорожную карту, в соответствии с которой правительство страны планирует снимать ковидные ограничения.

В соответствии с планом, с 29 марта будет отменено требование о необходимости оставаться дома. Тогда же можно будет начать заниматься спортом на открытом воздухе.

С 12 апреля откроются с определенными ограничениями парикмахерские, салоны красоты, тренажерные залы и спа-салоны, большинство объектов и достопримечательностей на открытом воздухе. С 17 мая откроются рестораны, пабы, гостиницы, санатории и другие объекты размещения.

В документе специально подчеркивается, что на первых двух этапах поездки на отдых за рубеж останутся под запретом.

"Что касается международных поездок, 12 апреля рабочая группа Travel Taskforce под руководством министров транспорта и здравоохранения представит доклад с рекомендациями, направленными на то, чтобы как можно быстрее открыть границы, минимизировав риск завоза новых случаев коронавируса.

После этого правительство определит сроки возобновления международных путешествий, но это произойдет не ранее 17 мая", — говорится в документе.

/TOURBUS.RU