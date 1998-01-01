Третий этап распродажи туров по России с кешбэком стартует сегодня в полночь

Третий этап распродажи туров по России с кешбэком начнется в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Программа туристического кешбэка стартует в ночь с 17 на 18 марта с 0:01 по московскому времени. Условия программы у нас прежние – можно получить до 20% возврата, в максимуме – 20 тыс. рублей. Приобрести тур можно будет с момента старта программы, с 18 марта и вплоть до 15 июня.

Отправиться в поездки можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня", — сообщила она после торжественного открытия туристической выставки MITT 2021 .

Г-жа Догузова выразила уверенность, что программа позволит всем желающим отправится в доступные путешествия по России: «Мы таким образом поддержим низкий сезон, отрасль, занятость, но и самое главное, поддержим наших граждан на более доступные поездки и путешествия весной, ранним летом и, конечно, всеми любимые майские праздники.

Весна – это прекрасное время для путешествий, в это время природа расцветает, на юге уже невероятно тепло, в то же время на целом ряде горнолыжных курортов можно еще кататься на лыжах».

По информации «Интерфакса», условия участия в программе туристического кешбэка на третьем этапе распродажи останутся такими же, как на втором этапе. В программе участвуют отели, туроператоры, турагентства, онлайн-агрегаторы из всех регионов России. Туристы могут приобрести как отдельно размещение в отеле или санатории с лечением, так и турпакет, включающий проживание, перелет или другие виды транспорта, экскурсии и другие услуги.

Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата – 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Деньги на нее поступят автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Как сообщает в свою очередь АТОР, таким образом под акцию подпадают:

Туристические пакеты, включающие любой вид транспорта (авиаперелеты, ж/д и автобусные перевозки) и проживания от 3 дней (2 ночей).

Туристические пакеты, включающие трансферные услуги по встрече-проводам, проживание от 3 дней (2 ночей), а также дополнительные услуги (экскурсии или другие виды развлечений).

Турпакеты, включающие размещение в коллективных средствах размещения.

Круизные турпакеты, включающие стоимость путешествия от 3 дней (2 ночей) по рекам и морям страны.

Железнодорожные туры с ночевками в поезде и (или) отелях.

Пакеты на базе проживания в классифицированных гостиницах от 3 дней (2 ночей)

Пакеты могут быть дополнены услугами питания, SPA, оздоровления и прочим.

По информации АТОР, в третьей программе кешбэка за туры по России принимают участие туроператоры, зарегистрированные в ЕФРТ; гостиницы всех типов, включая санаторно-курортные предприятия, прошедшие классификацию; электронные системы агрегаторов туристских услуг – всего около 3,5 тысяч продавцов туристических услуг, что на 40% больше, чем во второй акции с кешбэком осенью 2020 года. .

Полный список партнеров акции доступен на сайте Мирпутешествий.рф, при этом поисковая система на сайте работать с 18 по 25 марта не будет (ее функции в этот период будут сведены к предоставлению списка участников акции).

Ранее мы сообщали, что правительство выделило на реализацию третьего этапа программы в 2021 году 2 млрд рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эти средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тыс. туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.

Напомним, что программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года.

Всего за это время россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

/TOURBUS.RU