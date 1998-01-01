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MITT-2021 начал работу

В этом году в работе ведущей российской туристической выставки, проходящей теперь в залах «Крокус Экспо», принимают участие около 1500 компаний

Cегодня в столице торжественным открытием 27-ой Международной выставки MITT начался новый сезон туристических выставок России. В этом году крупнейшая турвыставка страны впервые проходит на новой современной площадке в МВЦ «Крокус Экспо».

Официальная церемония открытия MITT-2021 состоялась сегодня в конференц-зале выставки при участии руководителя Федерального агентства по туризму Российской Федерации Зарины Догузовой.

Г-жа Догузова не только пожелала участникам и гостям масштабного туристического мероприятия успешной работы, но и «раскрыла тайну», сообщив точную дату начала третьего этапа программы распродажи туров по России с кешбэком (подробности — в нашем утреннем выпуске).

Как рассказал нам Артем Чернышов, директор MITT, «Выставка проходит в традиционном живом формате. В Московской области сейчас сняты ограничения на проведения выставок. Надо лишь неукоснительно следовать санитарным требованиям, как и везде (маски, перчатки, социальное дистанцирование, наличие санитайзеров и т.д.).

Хочу подчеркнуть, что никакого онлайна на выставке не будет. Выставка – это живое общение. Ее проводят именно для того, чтобы участники рынка имели возможность обсудить в ходе личных встреч все необходимые вопросы для дальнейшей совместной работы».

При этом экспоненты из-за рубежа, которые не смогут приехать на выставку по объективным причинам, пригласили к участию сотрудников своих российских офисов по туризму, ведь пропустить MITT, ведущее международное туристическое мероприятие, никак нельзя.

Так, участие в MITT-2021 принимают Турция, Греция, Абхазия, Мальдивы, Каталония, Малайзия, Никарагуа, Куба, Таиланд, Черногория, Израиль, Болгария, Саксония и Албания, город Алма-Ата, Армения, Беларусь.

В числе иностранных участников — туроператоры из Кении, Мадагаскара, Перу, Индии, Латвии, Италии, Чили и других стран.

Отдельный зал отведён под экспозицию регионов России. В последний год значительно возрос туристический поток в регионы, что не могло не отразиться на составе российских участников выставки. Так, например, Республика Алтай увеличила свой стенд почти в 4 раза.

Некоторые регионы России примут участие в MITT впервые, в их числе Республика Тыва, Омская, Ивановская, Самарская и Саратовская, Брянская области.

Только на MITT Дальневосточный федеральный округ будет представлен в составе Республики Бурятия, Камчатского и Приморского краёв, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, а также Забайкальского края, который участвует в MITT впервые.

Участие в MITT ранее подтвердили и туроператоры TUI, «АРТ-Тур», «Картаж Трэвел», «Ост-Вест», «Петротур», «Невские сезоны», «Профкурорт», «Грумант», «Тари Тур» и другие. Технологии в туризме представят компании «ТрэвелЛайн», «Сирена-Трэвел», «Эделинк», сервис бронирования «Броневик», «ITSpecial».

Говоря об обширной деловой прграмме выставки, г-н Чернышев отметил: «Все три дня выставки будут параллельно идти три разных конференц-потока. По многочисленным просьбам наших посетителей в этом году вся деловая программа у нас пройдет в закрытых конференц-залах, чтобы шум проходящей выставки никого не отвлекал от процесса получения знаний для развития бизнеса.

Во-первых, все три дня пройдет одно из наших флагманских мероприятий» MITT Академия». Это серия семинаров на разные темы с очень прикладным уклоном. В этом году она будет состоять из трех больших блоков: «Управление туркомпанией», «Эффективный маркетинг» и «Передовые технологии продаж».

Также в первый день пройдет мероприятие MITT Digital. Это наш хит, который каждый год собирает наибольшее количество посетителей. MITT Digital – конференция, которая посвящена развитию цифровых технологий в туризме.

Во второй раз пройдет сессия MITT Mice. Название этого мероприятия говорит само за себя. Эта образовательная программа традиционно собирает представителей поставщиков и покупателей услуг MICE для знакомства и диалога.

В 2021 году участники конференции также смогут проголосовать за лучший гибридный проект, рожденный пандемией.

Также участников деловой части выставки ждут и новинки, среди которых - Стратегическая сессия "Турбизнес в России. Как изменится рынок под влиянием глобальных трендов,Travel-кейсориум "На гребне волны. Адаптация турбизнеса в новой реальности" и пленарная сессия "Государственное регулирование туриндустрии в РФ. Что ждет отрасль в 2021?".

/TOURBUS.RU