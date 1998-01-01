Госдума и Кремль — о перспективах летнего отдыха за рубежом

Сегодня спикер Госдумы затребовал информацию о безопасных туристических направлениях, а пресс-секретарь президента прокомментировал перспективы «открытия» для россиян стран ЕС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что палата до конца весны заслушает членов правительства по вопросу о том, в каких странах россияне смогут отдохнуть в этом году без серьезных рисков заразиться COVID-19, - сообщает «Интерфакс».

"Нам важно граждан проинформировать, как обстоят дела в странах, куда они планируют поехать и, собственно, откуда идут призывы "приезжайте на отдых", как будет там человек защищен", — сказал Володин на сегодняшнем пленарном заседании Думы.

Спикер добавил, что палата проработает этот вопрос и, возможно, до летних отпусков специально пригласит ответственных лиц из правительства по этой теме, чтобы они представили максимально полную информацию.

В тоже время в Кремле сегодня переадресовали в оперативный штаб при правительстве РФ вопрос о возможности возобновления авиасообщения со странами Европы, обратив внимание на более сложную ситуацию с коронавирусом в этих странах, чем в России. - отмечают СМИ.

"Вы видите, что в Европе ситуация крайне нестабильная. У нас-то как раз более оптимистическая картина в этом плане, что, однако, не дает нам возможности расслабляться. Надо быть начеку, потому что есть разные штаммы.

В Европе ситуация гораздо более напряженная, наверняка, это учитывается нашим штабом при принятии таких решений", — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, ведутся ли сейчас переговоры на международном уровне о том, чтобы разрешить въезд гражданам России в какие-то страны ЕС и, соответственно, допустить граждан этих стран в Россию.

Представитель Кремля заверил, что штаб, в частности входящие в него транспортники, "очень внимательно отслеживает динамику заболеваемости".

Напомним, что на прошлой неделе Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) сообщила, что 32% всех стран остаются полностью закрытыми для иностранных туристов — так, из 217 направлений полностью закрыты 69.

При этом все больше стран требуют у въезжающих путешественников справки о ПЦР-тестах на COVID-19 или предоставления данных о маршруте для отслеживания контактов, также часто требуется дополнительно пройти карантин.

/TOURBUS.RU