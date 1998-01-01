Министр туризма Турции рассказал, отменят ли ПЦР-тест для въезжающих иностранцев

Министр культуры и туризма Турции в интервью телеканалу BBC объяснил, на каких условиях его страна готова отменить с 15 апреля обязательные справки о ПЦР-тесте для прилетающих туристов

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, выступая вчера в эфире телеканала BBC ONE, рассказал, при каких условиях власти страны могут отменить действующее до 15 апреля требование справки с отрицательным тестом на ковид у иностранных туристов, - сообщает АТОР.

Первое условие – положительная динамика по коронавирусу (устойчивое снижение количества регистрируемых случаев заболевания COVID-19). «Если к 15 апреля мы увидим снижение числа случаев, то мы применим нашу прошлогоднюю практику: перестанем запрашивать справки с отрицательным ПЦР-тестом у иностранцев», – сказал г-н Эрсой.

Контекст фразы на турецком и ссылка на «прошлогоднюю практику» (когда Турция открывалась сначала для одних стран, потом для других, в соответствии с их динамикой заболеваемости), позволяет говорить о том, что турецкие власти, говоря об отмене ПЦР-тестов, например, для россиян, будут смотреть на снижение заболеваемости именно в России, - отмечают эксперты АТОР.

При этом в России устойчивое и поступательное снижение числа ежесуточно регистрируемых случаев COVID-19 идет c 24 декабря 2020 года, так что в этом смысле РФ – один из первых кандидатов для отмены тестов после 15 апреля, считают эксперты.

Второе условие, о котором упомянул министр культуры и туризма Турции, касается массовости и динамики вакцинации в тех странах, откуда туристы будут приезжать в Турцию. Так, г-н

Эрсой в интервью BBC сказал, что «существует вероятность того, что после 15 апреля британские граждане также могут не предоставлять отрицательный результат ПЦР-теста на въезде, если программа вакцинации в Великобритании будет продолжаться быстро и эффективно».

В Британии, по данным BBC, первую дозу вакцины получили уже 23 млн человек. В России первой дозой вакцины привиты 5,6 млн человек.

В Турции скорость вакцинации выше. Мехмет Эрсой в интервью напомнил, что в Турции уже вакцинировано более 11 миллионов человек, и отметил, что, согласно планам, к концу апреля в стране должно быть вакцинировано уже 50-60 миллионов человек.

/TOURBUS.RU