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16 марта
Сессия конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга пройдет на 27-ой Международной туристической выставке МИТТ
Дискуссионная сессия "Классические и новые каналы продвижения событий и дестинаций" состоится 17 марта в МВЦ «Крокус ЭКспо»
Санкт-Петербург – ведущая конгрессно-выставочная дестинация Европы – «пережил» в 2020 пандемийном году наибольшее число отмен и переносов статусных международных мероприятий.
Как сохранить статус и интерес к дестинации? Есть ли перспектива достижения тех объёмов «портфеля проектов», которые были в работе в начале 2020 года?
Эти нелегкие вопросы будут заданы Сергею Евгеньевичу Корнееву, председателю Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в ходе дискуссионной сессии "Классические и новые каналы продвижения событий и дестинаций" на 27-ой Международной туристической выставке МИТТ 17 марта в 13:30-14:30 (МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1, Зал D).
Темы сессии:
Перезагрузка классических форматов мероприятий и способов продвижения событий, изменения в использовании классических каналов медиа - ситуация меняется как никогда стремительно.
О том, что взять с собой в будущее, а что оставить в статусе осторожного эксперимента, обсудят участники сессии.
Реальные кейсы, честные истории успеха (и не только) - для тех, кто ежедневно находится в поиске эффективных стратегий сохранения, развития и продвижения.
Спикеры сессии Ольга РЕНДИНО, заместитель генерального директора конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга и Дарья ОСТРОВСКАЯ, Генеральный директор Выставочного научно-исследовательского центра R&C, член Правления Национального конгресс-бюро, Екатерина ЧУПРАКОВА, руководитель федерального проекта "MICE Карта России".
В качестве региональных экспертов приглашены Сергей РЫЖОВ, генеральный директор агентства «MICE маркет» (Самара) и Ольга МЕЛИНА, руководитель Центра развития MICE Агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области (Ростов-на-Дону).
Модерация: Наталья ЕВНЕВИЧ, АНО "Проектный офис MICE"
Целевая аудитория: представители регионов РФ, региональные конгресс-бюро, ведущие DMC и MICE-агентства, партнёры КВБ.
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