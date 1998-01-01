Новости Qatar Airways отменил обязательные ПЦР-тесты для пассажиров из России Россиянам, планирующим путешествие на Занзибар рейсами Qatar Airways, не придется больше проходить тестирование на коронавирус

Авиакомпания Qatar Airways с 15 марта отменила требование о необходимости предоставлять справки о тестировании на коронавирус перед вылетом из ряда стран, в том числе, России, - сообщает сегодня «Интерфакс». Также требование отменено для вылетов из Армении, Бангладеш, Бразилии, Ирана, Ирака, Пакистана, Филиппин, Шри-Ланки, Танзании, Индии, Непала и Нигерии. Как уточняет пресс-служба перевозчика, если в стране, куда летит турист, действует требование о справке, то наличие теста при регистрации остается обязательным. Авиакомпания начала требовать справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус с августа 2020 года. При возобновлении прямых рейсов между столицей Катара Дохой и Москвой 2 марта перевозчик подтвердил, что требование справок сохраняется для всех вылетающих его рейсами из России. Эксперты АТОР в свою очередь обращают внимание на включение в этот список Танзании: Qatar Airways выполняет рейсы на Занзибар, который открыт для российских туристов. Таким образом, россиянам, планирующим авиапутешествие на Занзибар на рейсах катарского перевозчика, не придется больше проходить тестирование на ковид как в России, так и на танзанийском острове. Тем не менее, если в стране, куда летит турист, действует требование о справке, то наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 при регистрации остается обязательным. Напомним, что авиакомпания Qatar Airways 2 марта возобновила полеты из Дохи в Москву. Полеты выполняются в аэропорт Домодедово по вторникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A320, рассчитанном на 132 пассажира, При этом въезд в Катар в настоящее время разрешен только гражданам этой страны, Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии. Всех прибывающих в страну отправляют на карантин. Отметим, что ранее в соцсетях Qatar Airways сообщала, что "три рейса в неделю позволят соединить Россию с прекрасными курортами Мальдив, Сейшел и Занзибара". Согласно информации на сайте перевозчика, билеты из Москвы на Мальдивы с вылетом в марте (туда и обратно, стыковка в Дохе) в начале месяца можно было купить за 52 тыс. руб. Между тем, по информации СМИ, в сам Катар российские туристы вряд ли смогут въехать раньше лета 2021 года. В прошлом месяце принимающая компания Discover Qatar сообщила, что все бронирования отелей, туров и экскурсий приостановлены как минимум до 31 мая и просила следить за обновлениями по допуску иностранцев на территорию страны. При этом компания не исключила, что ограничения могут быть продлены и на более длительный срок. /TOURBUS.RU

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