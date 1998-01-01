Ведущие туроператоры рассказали, ждать ли в этом году громких банкротств,и на кого они делают ставку в работе с агентствами

Обсуждая в рамках онлайн-выставки «Знай Наше:Лето 2021» проблемы российского рынка туризма, представители операторов заявили о том, что близки к выполнению обязательств перед туристами и не ожидают в этом сезоне «громких» банкротств, - сообщает наш специальный корреспондент.

Так, Анна Подгорная, генеральный директор Pegas Touristik, сообщила: в настоящее время компания уже исполнила отложенные обязательства перед клиентами на 75%. «Речь идет как о реализованных турах, так и возвращенных туристам деньгах. – уточнила она. – Поскольку все стороны в сложившихся условиях стараются проявить гибкость, это дает всему рынку выстоять».

По ее мнению, с учетом школы прошлого опыта, в этом году какие-либо крупных, «громких» банкротств не будет. «Даже если кто-то из значимых игроков рынка и уйдет, это, скорее всего, будет сделано корректно». – считает эксперт.

Причем, по оценке Анны Подгорной, количество агентов, которые ушли с рынка под влиянием пандемийного кризиса в прошлом году, не превышает обычного объема для прежних лет. «Агентский рынок не настолько сократился, насколько мог бы «упасть» в сложившихся условиях», – уверена она.

Поддерживает коллегу и заместитель генерального директора ANEX Tour Яна Муромова. По ее словам, объем выполнения отложенных обязательств в этой компании примерно таков же. «Не думаю, что кто-то из уже давно работающих операторов в этом сезоне обанкротится – они сделают все для того, чтобы выполнить обязательства и остаться на рынке», – считает она.

Яна Муромова разделяет весь агентский рынок на четыре категории, из которых только две (агенты-профессионалы и агентские компании с несколькими офисами) действительно значимы для операторов. «Это две категории агентов, на которые надо делать ставку, - говорит она. - И отблагодарить за их устойчивость и верность операторам».

Что касается участия в третьем этапе программы кэшбека, оба эксперта сожалеют о том, что агенты не могут напрямую принять в нем участие. «У нас через агентства продается 95% объемов туров: не надо быть великим математиком для того, чтобы понять, насколько эффективно может быть привлечение агентств в процесс реализации туров с кэшбеком. – говорит по этому поводу Анна Подгорная. – Однако этот вопрос надо решать системно».

Вместе с тем глава Pegas Touristik заявила о том, что «на третьем этапе программы в компании планируют увеличить объемы продаж в несколько раз по сравнению с теми, что были на втором».

В свою очередь, Яна Муромова подчеркнула: уже на втором этапе программа оказалась настолько эффективной, что «иногда даже не хватало возможностей для бронирования». «При этом я понимаю негодование агентств, которые фактически «выпали» из этого процесса. – говорит она. - В первую очередь эта акция должна быть ориентирована именно на них».

По оценке обоих экспертов, в обозримом будущем никакой речи об исключении агентов из цепочки предоставления туристических услуг не может быть и речи. «Совершенно очевидно, что во множестве случаев клиент хочет не просто купить нужный ему тур, а лично пообщаться со специалистом, – считает Анна Подгорная. – Что бы там ни говорили, но туризм - это своего рода лекарство. А агент – тот самый «доктор», который помогает его найти и подобрать».

/TOURBUS.RU