Авиакомпания airBaltic возобновит полеты из Риги в Москву и Петербург

Рейсы из столицы Латвии будут выполняться 4 раза в неделю начиная с 28 марта

Латвийская авиакомпания airBaltic с 28 марта 2021 года планирует возобновить полеты из Риги в Москву и Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба компании.

"Теперь, когда полеты из России в Латвию разрешены, мы постепенно возобновляем сообщение на ключевых направлениях, чтобы улучшить авиасообщение с Балтийским регионом и возможности транзита через Ригу", — приводятся в сообщении слова исполнительного директора компании Мартина Гаусса.

Рейсы в Петербург и Москву будут выполняться четыре раза в неделю. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,34 млн пассажиров, что на 73% меньше, чем в 2019 году.

Между тем, как сообщал ранее «Интерфакс», правительство Латвии постановило продлить запрет на въезд в страну без уважительной причины до окончания чрезвычайного положения 6 апреля.

Теперь в Латвию не могут въехать жители стран ЕС, Швейцарии и Великобритании, за исключением неотложных и важных случаев (работа, учеба, воссоединение семей, медицинские услуги, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на место жительства).

Отмечается, что международный перевозчик должен проверять подтверждение цели въезда. Соответствующие документы следует также предъявить по требованию Госполиции или Государственной пограничной службы.

Гражданам Европейского союза, в том числе Латвии, стран ЕЭЗ, Швейцарии и Соединенного Королевства, а также постоянным жителям ЕС, имеющим вид на жительство в Латвии, не ограничен въезд на территорию страны, если они въезжают на некоммерческом транспортном средстве.

/TOURBUS.RU