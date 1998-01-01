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15 марта
Владимир Шкляр: «Мы надеемся, что в июле иностранные туристы уже начнут приезжать в Израиль»
Пресс-конференция с участием главы департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимира Шкляра и посла Израля Александра Бен-Цви прошла сегодня в Москве
Сегодня в столичном отеле Lotte в преддверии открывающейся завтра Московской международной туристической выставки MITT прошла пресс-конференция, посвященная перспективам возобновления работы израильской туриндустрии.
В первой с начала пандемии оффлайн-встрече с журналистами приняли участие посол Государства Израиль в России Александр Бен-Цви и директор департамента Минтуризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр
Как сообщил в начале встречи Владимир Шкляр, "Сейчас с оптимизмом все говорят о лете. Мы надеемся, что в июле иностранные туристы уже начнут приезжать в Израиль».
Г-н Шкляр напомнил, что с 8 марта в Израиль разрешен въезд некоторых иностранных граждан, но это пока что не туристы. Сейчас страну посещают до 3 тыс. человек в день. При этом лишь 0,5% прибывающих в Израиль имеют положительный анализ на коронавирус. "Мы находимся на активной стадии переговоров о взаимном признании сертификатов вакцинации. Заметьте, я не привожу названия вакцин. Для нас важно именно наличие антител, а они появляются от разных вакцин. Гости из России для Израиля очень важны", — сообщил г-н Шкляр.
«С 21 марта в Израиле начинают вводить новый формат проверок — экспресс-тесты на коронавирус. Таким образом люди, у которых нет "зеленого паспорта" (они не болели COVID-19 и не были вакцинированы), смогут посещать "зеленые зоны" внутри страны", — добавил г-н Шкляр. - Пока речь идет не о зарубежных туристах, а о жителях страны. Эта мера будет стимулировать их скорее пройти вакцинацию," - уточнил г-н Шкляр.
"Сейчас в Израиле индекс заражаемости упал до 0,76%. В "красной зоне" остался только один большой город. Открыты туристические достопримечательности, музеи, стадионы. Карантин резко начали ослаблять только в последние недели", — отметил г-н Шкляр.
"Пандемия нанесла серьёзный ущерб здоровью людей. Уверен, что многие захотят улучшить самочувствие и восстановить душевные силы после пережитого.
И Израилю есть, что предложить в ответ на этот запрос – это оздоровительные программы на Мертвом море, поездки к главным святыням христианства, иудаизма и ислама, отдых на 4 тёплых морях, а также путешествия в места, где можно спрятаться от толп людей и насладиться красотой первозданной природы", - заключил г-н Шкляр.
По словам посла Израиля в РФ Александра Бен-Цви, Израиль к концу апреля сможет привить 70-80% своих граждан, что позволит сформировать коллективный иммунитет – и, как следствие, ослабить ограничения для туристов.
"Израиль – самая успешная страна в мире по вопросу вакцинации. Около 4 млн сделали уже вторую прививку плюс миллион переболели. Мы можем стать первой страной, которая поборет коронавирус – до конца апреля удастся вакцинировать 70-80% жителей", — расссказал он.
Г-н Бен-Цви добавил, что, несмотря на успехи вакцинации, контроль на въезде в страну останется, поскольку существуют разные мутации вируса."Но это будет быстрый контроль, он займет всего 15 минут", — заметил он.
Отметим, что сегодня местные СМИ публикуют сообщения о том, что «Власти Израиля ведут активные переговоры с рядом стран о возобновлении туризма для граждан, вакцинированных против коронавируса. Так, переговоры ведутся с Объединенными Арабскими Эмиратами, Россией, Грецией, Бахрейном, Марокко, Кипром, Эстонией».
Также сообщается, что сегодня правительство Израиля разрешило возобновить авиасообщение со всеми странами мира. Решение вступает в силу 16 марта. При этом сохраняется квота на три тысячи прилетающих в день. За министром транспорта сохраняется право точечно отменять авиасообщение с определенными государствами, в которых наблюдается резкий рост заболеваемости.
/TOURBUS.RU
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