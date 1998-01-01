Эксперты: «Северному туризму нужны конкуренция, качество и безопасность»

В состоявшемся 11-13 марта в Республике Коми Первом туристском конгрессе регионов Севера приняли участие около 350 специалистов, представляющих органы власти, профильные компании и т. д. При этом многие участники форума уверены: для того чтобы преуспеть в привлечении нынешних туристов, надо предлагать им «незатертые» маршруты и новые варианты отдыха, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Как заявила во время одной из панельных дискуссий конгресса заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, «сейчас нужно развивать внутренний туризм, так как люди в период пандемии стали познавать свою страну».

«Для развития туристического бизнеса на Северо-Западе имеются все возможности», - уверена она. Есть и цель: по ее словам, необходимо увеличить долю туризма в ВРП Северо-Западного округа до 5% к 2025 году (сейчас - около 3%), а к 2035-му - до 10%.

Развивая эту мысль, председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, говоря о развитии «Серебряного ожерелья России», сказал, что «очень важно, чтобы люди приезжали в Петербург и на Северо-Запад снова и снова».

«Чтобы привозили детей, соседей и знакомых. При этом каждому, несмотря на то, покупает ли он тур на автобусе, идет в ресторан с группой или собирает тур индивидуально и сам решает, где поесть, должны делать такое предложение, от которого он не смог бы отказаться». - считает он.

При этом главная задача «Серебряного ожерелья», по его мнению, - предоставить потенциальному туристу информацию о том, зачем и для чего надо приезжать в тот или иной регион Северо-Запада. «В настоящее время очень многое в осуществлении этого масштабного проекта изменилось к лучшему, - уверен он. - Например, в транспортной логистике, что значительно облегчило туристам доступ к регионам».

По его оценке, это касается и автомобильных дорог, и железных: «Ласточки», к примеру, в последнее время отправились в целый ряд городов Северо-Запада, повысив их транспортную туристическую доступность.

«Отложенный спрос надо поворачивать в сторону нашего региона для того, чтобы выходить на сезон с положительной динамикой», – считает г-н Корнеев.

Коллеги его поддержали: по общей оценке, сейчас проекту больше всего не хватает межрегионального взаимодействия, продвижения и единой маркетинговой политики. Вместе с тем председатель комитета по туризму Александр Елисеев (Мурманская область) отметил, что «у приглашённых экспертов «Серебряного ожерелья России» есть видение проекта и конкретные предложения по развитию его маршрутов».

Что касается экотуризма, здесь «первую скрипку» теперь играет Агентство стратегических инициатив (АСИ). Как заявила возглавляющая направление продвижения новых проектов АСИ Ольга Захарова, «инфраструктура для экотуризма – особая». «Человек должен понимать, что в этом мире он гость. – считает он. - А для того, чтобы направление активно росло, необходимы конкуренция, качество и безопасность».

По ее мнению, важно не только научиться монетизировать направление, но и не нарушить хрупкую красоту природы и мира животных. «Нужно смотреть на развитие этого вида туризма стратегически, просчитав все последствия вмешательства в экосистему». – уверена она.

При этом глава республики Владимир Уйба, обсуждая этапы реализации ТРК «Девственные леса Коми», подчеркнул, что «экологический является одним из приоритетных видов туризма на нашей территории». «Для нас он является драйвером развития региона наравне с лесопользованием». – заявил он.

Кроме обсуждения перспектив «Серебряного ожерелья» и экотуризма, на конгрессе в Коми специалисты из разных регионов России поделись опытом и в развитии ряда других направлений туризма. В частности, речь шла о практике трансформации культурных пространств, маркетинге территорий и т. д.

В рамках конгресса состоялись тематические воркшопы с участием известных спикеров, а также встречи с обсуждением таких направлений, как SMM и блоггинг, народные художественные промыслы и северная гастрономия. Завершающим аккордом деловой программы стало пленарное заседание под названием «Туризм. Время коллабораций».

/TOURBUS.RU