Болгария открывает туристический сезон первого мая

Требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы с Евросоюзом

Болгария планирует 1 мая начать летний туристический сезон, но с ограничениями и соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает сегодня пресс-служба Минтуризма страны.

"Решение о запуске туристического сезона 1 мая было согласовано с органами здравоохранения и МИД Болгарии. В понедельник, 15 марта, будут утверждены меры, которые коснутся объектов размещения, ресторанов и кафе, а также мест для развлечений туристов", — цитирует пресс-служба вице-премьера и министра туризма республики Марияну Николову (на фото).

По ее словам, сезон будет запущен немного раньше обычного, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли и соблюдать меры безопасности, предписанные органами здравоохранения.

Г-жа Николова добавила, что требования для въезда туристов в Болгарию уже разработаны и согласованы.

«На этой неделе Евросоюз примет решение о так называемом "сертификате о состоянии здоровья", и болгарское правительство поддерживает эту позицию", — сказала вице-премьер.

В свою очередь, министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, которые хотят посетить республику, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант "зеленого коридора".

Также он отметил важность введения в странах Евросоюза паспортов вакцинации. Удостоверение позволит посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела, вакцинированным туристам, а также тем, у кого отрицательный результат ПЦР-теста.

Напомним, что в начале марта пресс-служба Минтуризма Болгарии уже сообщала, что страна рассчитывает на скорейшее восстановление международного туризма в рамках «зеленых коридоров», при этом одной из стран, с которыми республика хотела бы заключить соглашение по этому вопросу, должна стать Россия.

Также министр Николова тогда сообщила, что за последние недели ситуация в туризме значительно улучшилась. Так, с 1 декабря 2020 года по середину февраля 2021 года в гостиницах Болгарии останавливались более 550 тыс. туристов. По словам г-жи Николовой, большинство из них граждане страны (480 тыс.), еще 70 тыс. – это гости из Румынии, Турции, Украины, Германии и Сербии.

Отметим, что в 2019 году Болгарию посетили рекордные 9,3 млн иностранных туристов, в том числе 450 тыс. россиян

Отметим также что, по информации туристических СМИ, в Минтуризма Болгарии информируют, что готовы к восстановлению авиасообщения между нашими странами и только в аэропортах Варны и Бургаса в период с мая по октябрь запланировано принять около тысячи российских рейсов.

Также сообщается, со ссылкой на неофициальные источники, что консульство Болгарии в Москве возобновит прием документов на визу с 10 апреля. При этом россияне, владеющие болгарской недвижимостью, уже могут посетить страну при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки.

/TOURBUS.RU