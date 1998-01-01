Aegean Airlines возобновила рейсы Афины — Москва

Греческая авиакомпания Aegean Airlines возобновила рейсы Афины — Москва, сообщает аэропорт Домодедово. С 10 марта авиаперевозчик выполняет два рейса еженедельно: по средам и воскресеньям. Прилет в Домодедово в 12:55, вылет – в 13:45.

Аэропорт Домодедово и Aegean Airlines сотрудничают с 2008 года. За весь период партнёрства компании обслужили 1,8 млн пассажиров.

Отметим, что регулярное авиасообщение между РФ и Грецией, прерванное прошлой весной из-за пандемии COVID-19, российское правительство разрешило возобновить с 8 февраля.

До пандемии рейсы на линии Москва — Афины, кроме Aegean Airlines, выполнял "Аэрофлот".

Отметим также, что, как сообщил на прошлой неделе греческий министр туризма Харис Теохарис в рамках туристической онлайн-выставки ITB Berlin, туристический сезон в Греции откроется, если позволит обстановка, уже 14 мая и первоначально средиземноморская страна будет ориентироваться на туристов из ЕС, а также из государств, где активно идет вакцинация населения, например из Израиля.

При этом, как заверил министр, Греция будет принимать и тех туристов, которые будут привиты вакцинами, не одобренными в Евросоюзе, в частности российскими и китайскими. Говоря о приеме туристов из стран, не входящих в ЕС, Теохарис подчеркнул, что "цель - принять всех, кто желает приехать, конечно, с соблюдением установленных условий".

Напомним, что осенью 2020 года Греция установила квоту по приему 500 граждан Росии в неделю. Сейчас эта квота действует до 22 марта. По мнению экспертов АТОР, по мере снятия карантинных ограничений в Греции власти расширят квоту на российском рынке, а к середине мая, в крайнем случае, к началу июня, и вовсе отменят этот лимит вовсе.

Также ранее греческие власти озвучили идею «туристических коридоров» с третьими странами, среди которых была и Россия.

При этом греческая авиакомпания Ellinair, входящая в международный туристический холдинг Mouzenidis Group ранее сообщила, что с 23 марта начнет летать из Москвы (а/п Внуково) в Салоники, откуда туристы отправятся на курорты п-ова Халкидики, а также в Пиерию, на Олимпийскую Ривьеру. Частота на первом этапе - 2 раза в неделю

С 25 апреля Ellinar намерена летать в Ираклион (о. Крит) 2 раза. в неделю, а с 26 и 27 мая начнут, соответственно, выполняться рейсы на о. Корфу (2 р. в неделю) и в Араксос (п-ов Пелопоннес) 1 разв неделю. Частота рейсов на весну еще будет уточняться.

Все рейсы будут в статусе регулярных, билеты на них будут и в свободной продаже, однако основные блоки мест на них зарезервированы туроператорами «Музенидис Трэвел» и «Интурист».

/TOURBUS.RU