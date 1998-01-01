Саксония ждет встречи с профессионалами туризма на выставке MITT-2021

На стенде Саксонии можно будет узнать о туристическом потенциале региона и получить издание «Саксония. Справочник турагента»

Приглашаем на стенд Саксонии на выставке МIТТ-2021, которая пройдет в выставочном комплексе «Крокус-Экспр» 16-18 марта.

Здесь будет можно узнать последние новости о туристической Саксонии, получить различные печатные материалы, включая очередной тематический выпуск «Саксония. Справочник турагента», который, следуя многолетней традиции, Саксонская организация по туризму T|M|G|S Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH подготовила к выставке совместно с ИД «Турбизнес».

В издании представлен разнообразный туристический потенциал этой немецкой земли, которую часто называют культурным направлением Германии №1: культурный и природный ландшафт, крупные мегаполисы Дрезден и Лейпицг и небольшие атмосферные городки, замки, дворцы и парки, MICE и медицинский туризм, саксонская кухня, шопинг, рождественские традиции, календарь мероприятий и восемь туристических маршрутов.

На страницах издания приводится множество полезных интернет-адресов и других контактов.

Вас ждут на стенде Саксонии по адресу: МIТТ-2021, павильон 4, стенд А1033.

Приходите!