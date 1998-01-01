Михаил Мишустин: "Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы кешбэка, и ее новый этап начнем уже в марте"

Правительство выделит два млрд рублей на реализацию программы кешбэка в 2021 году, сообщил на вчерашнем заседании правительства в глава Кабмина Михаил Мишустин, - информирует «Интерфакс».

"Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди могли заранее бронировать поездки по доступной цене. Это позволит снизить для туристов стоимость около 300 тыс. услуг, даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах", — сказал он.

«Правительство возобновит программу поддержки внутреннего туризма с возмещением части расходов на отдых в России самим туристам. Эта программа беспрецедентная, при соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20% стоимости тура в том числе за проживание в гостиницах и другие туристические услуги», — добавил г-н Мишустин.

Напомним, что ранее в Ростуризме сообщили, что после подписания документов о выделении средств даты начала программы кешбэка будут объявлены в течение 7-10 дней и спрогнозировали увеличение продаж туров в два раза.

«Мы видим интерес к программе. Она будет идти в третий раз, и мы понимаем, что у туристов уже есть позитивный опыт, и многие ждут следующего этапа, чтобы приобрести поездку. Весенне-летний сезон более популярен и востребован у туристов, чем осенне-зимний. Поэтому мы ожидаем как минимум двукратный рост продаж относительно предыдущего периода программы», — рассказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Отметим также, что первые два этапа распродажи туров с кешбэком прошли летом и осенью 2020 года. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек.

/TOURBUS.RU