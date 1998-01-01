Этим летом туристов ждут чартеры по 12 новым российским направлениям и «железнодорожные круизы»

Во время обсуждения на открытии онлайн-выставки «Знай наше: лето 2021» часть экспертов с уверенностью говорила о возможности возврата к показателям 2019 года в сфере внутреннего туризма, тогда как другие не были так оптимистичны: они полагают, что дальнейшее развитие внутреннего туризма будет происходить только при условии значительного обновления ассортимента предложений, - сообщает наш специальный корреспондент.

В числе первых - начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова. По ее словам, ведомство сейчас прорабатывает 12 новых направлений в разных регионах страны, куда могут быть организованы чартерные рейсы.

«Изучается возможность запуска чартеров на Ставрополье, в регион Кавказских минеральных вод и в другие, - сказала она. - Стараемся разработать программы, которые будут интересны туристам и позволят по-другому посмотреть на турпродукт».

Новинкой сезона, по ее словам, обещают стать и чартерные круизные программы на базе железнодорожных перевозок.

«Такие программы обладают большим потенциалом. - считает Лысенкова. - А в целом новый туристический сезон в России станет перезапуском всей отрасли».

По оценке Надежды Эбель, руководителя аналитического центра Profi.Travel, «мы увидим значительно более активный сезон и возможно возвращение к уровню 2019 года». «Поскольку многие зарубежные направления так и не будут открыты, запрос на внутрироссийский отдых сохранится. - говорит она. - С учетом того, что в регионы поехала новая аудитория, спрос будет на качественный отдых».

По ее оценке, даже в случае загордного отдыха речь идет не о дачной жизни, а по сути о новом турпродукте. «Люди хотят комфортного отдыха на природе. - полагает эксперт. - Растет спрос и на другие виды современного времяпровождения. В частности, на уход за собой вне рамок медицинского туризма».

Вместе с тем Ольга Захарова, заместитель генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив», не склонна преувеличивать значение внутреннего туризма. «В 2020 году многие обожглись при поездках по России, - без обиняков заявила она.- И в этом они еще подумают, ехать ли снова. Создание внутреннего конкурентоспособного комфортного турпродукта - это вызов времени».

По ее оценке, «мы совсем не вышли из зоны турбулентности» и «нас будет трясти еще долго».

В этой связи она уверена, что туроператорам надо кардинально пересмотреть подход к формированию турпродукта. «Традиционный маршрут зачастую уже не отвечает потребностям туриста - нужны новые продукты, которые по-настоящему заинтересуют людей. - считает она. - Креативность, коллаборация, желание сделать продукт не только на лето, но и на любой сезон - тренды времени. Надо продавать не регионы и города, а отдельные места, впечатления, общение с людьми - на это сейчас есть спрос».

По ее мнению, запуску того или иного продукта должен обязательно предшествовать длительный период тщательной подготовки. «Сначала нужно оценить рынок, а уже потом создавать продукт», - посоветовала она.

Согласился с ее мнением и Артур Абдрашитов, глава Департамента туризма министерства культуры Самарской области. «В прошлом году мы поняли, что те туристические «магниты», которые были традиционны для нашего региона, не сработали. - сообщил эксперт. - Однако вместо них мы смогли предложить рынку новые, которые работают и в этом сезоне».

В частности, речь идет о проекте «Жигулевский экспресс» - ретро-железнодорожных турах по Самарской области. По словам специалиста, и в 2020-м, и в этом году они пользуются популярностью. В связи с чем, кроме прошлогодних направлений, в 2021 году такие поезда будут отправлены по самым разным новым направления (в т. ч. в Тольятти, в Бузулукский бор, Сызрань и т. д.), а с мая 2021-го начнут курсировать по региону еженедельно.

/TOURBUS.RU