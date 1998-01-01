Маврикий вновь запрещает въезд иностранных туристов

Популярный у обеспеченных туристов экзотический остров закрывается на общенациональный локдаун по крайней мере до 25 марта

Власти Маврикия из-за роста случаев заражения COVID-19 объявили локдаун и запретили принимать международные рейсы в стране до 25 марта, сообщает портал France Info, который цитирует «Интерфакс».

«Власти Маврикия ввели до 25 марта общенациональную изоляцию. Второй раз за все время пандемии страна в Индийском океане прибегает к подобным мерам из-за роста числа случаев заражения коронавирусом», — пишет издание.

По словам премьер-министра Маврикия Правинда Джагнота, до 25 марта страна не будет принимать международные рейсы, чтобы защитить местных жителей. При этом покинуть архипелаг по-прежнему можно. «Локдаун стал необходимым после выявления четырех новых случаев заражения ковидом в разных местах страны. 9 марта заболевших было уже 15», — сказал он.

Как отмечает портал, с 10 по 25 марта будут работать только основные службы, в том числе порт, аэропорт, больница и служба экстренной помощи. В ограниченном режиме разрешена работа супермаркетов, пекарен, аптек и АЗС, пускать туда будут по очереди. Все религиозные и социокультурные мероприятия отменены.

«Я уверен, что мы сможем открыть границы как можно скорее», — сказал г-н Джагнот.

В течение этого периода, как говорится в сообщении авиакомпании Air Mauritius, пассажиры смогут улететь с Маврикия, однако ни один путешественник не будет допущен в страну. Аналогичные правила распространяются на тех, кто следует транзитом с о. Маврикий на один из островов архипелага Родригес.

Как напоминает АТОР, Маврикий Маврикий – люксовое направление для российского рынка. Туры на Маврикий все последние годы были доступны только на стыковочных рейсах, отсутствие прямого перелета и небольшая отельная база ограничивает емкость направления.

На Маврикии в 2019 году побывал 11 191 гражданин России, что на 1,7% больше показателя 2018 года. По итогам 2020 года на острове отдохнул 5 191 россиянин, практически все – в первом квартале. Однако чуть меньше 30 граждан РФ отдохнули на Маврикии и в декабре 2020 года. Спад турпотока из России по сравнению с 2019 годом в 2020-м составил 53,6%.

По мнению экспертов АТОР, заменой отдыху на Маврикии российским туристам могут служить другие островные экзотические направления Индийского океана – Мальдивы (открыты с лета 2020 года, нужен ПЦР-тест, карантина нет, есть прямое авиасообщение и рейсы со стыковками),

Сейшелы (с 25 марта нужен только ПЦР-тест, карантина нет, со 2 апреля на острова будет летать прямой рейс Аэрофлота, есть и рейсы со стыковками), Шри-Ланка (более сложные правила въезда, прямого авиасообщения нет, возможны только стыковочные перелеты).

/TOURBUS.RU