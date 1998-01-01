Турция внесла важное изменение в порядок въезда туристов

С 15 марта туристы перед посадкой на самолет должны будут предъявить предварительно заполненную электронную анкету

Минздрав Турции отменил бумажную анкету для въезжающих в страну и с 15 марта пассажиры еще до вылета должны будут заполнять электронную анкету, сообщает сегодня пресс-служба авиакомпании Royal Flight.

«С 15 марта изменяются правила въезда в Турцию. Министерство здравоохранения страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты COVID на всех рейсах в Турцию (кроме транзитных, на которых сохраняется требование по заполнению анкеты на борту самолета). Вместо этого пассажиры должны заполнить форму по ссылке https://register.health.gov.tr/# за 72 часа до прилёта в Турцию», — говорится в сообщении компании.

Как отметили в Royal Flight, после заполнения анкеты ее необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства. Пассажиры должны предъявить распечатанную или скачанную анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

«Обращаем ваше внимание на то, что без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано», — подчеркнули в авиакомпании.

Как следует из данных сайта для заполнения анкеты, эта мера введена для защиты здоровья во время пребывания в Турции и предоставления самой свежей информации о коронавирусе. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип выезда (морской, авиа и т.д.).

«На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому с вами свяжутся, если у вас или у людей, с которыми вы общаетесь во время путешествия, обнаружатся контакты с больными COVID-19», — говорится в сообщении на портале, - информирует «Интерфакс».

Также там отмечается, что за предоставление неверной информации туристам грозят административные санкции вплоть до временного запрета на въезд в Турцию (это не касается граждан страны и въезжающих с ВНЖ).

Как сообщает сегодня АТОР, «другие авиаперевозчики пока не информировали об изменении правил въезда в Турцию. Нет соответствующей информации и в турецких СМИ.

Однако ссылка на анкету на сайте Минздрава Турции является рабочей.

При регистрации (нужно указывать работающий мобильный телефон) выдается необходимый туристу HES-код, необходимый для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий. Анкета доступна на русском языке».

Напомним, что ранее посольство России в Анкаре сообщило, что "Как ранее сообщалось, всем прибывающим на территорию Турции сухопутным, воздушным или морским транспортом необходимо представить отрицательный результат теста ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию. По уточненной информации турецких властей, это требование будет действовать до 15 апреля".

В дипмиссии также напоминили, что требование о справках не распространяется на транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до шести лет.

Отметим, что российские туристы в 2020 году снова заняли первое место по численности среди всех иностранных туристов в Турции. Всего страну с января по декабрь 2020 года посетили более 2,1 млн российских туристов, это на 69,7% меньше по сравнению с 2019 годом, когда в стране побывало более семи млн россиян.

/TOURBUS.RU