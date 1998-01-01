Реестр турагентов не появится раньше 2022 года

Несмотря на то, что депутаты Госдумы вчера рассмотрели сразу несколько важных для туризма законопроектов, их реализация отложена сразу на год-полтора.

Так, во втором чтении принят законопроект о создании в России единого федерального реестра турагентов, но срок его создания перенесен на январь 2022 года, - сообщает наш специальный корреспондент.

Согласно этому документу, действовать на рынке смогут только агенты, внесенные в единый федеральный реестр турагентов - включение в него будет обязательным и бесплатным. Туроператор будет вносить в реестр сведения о турагенте через электронные формы или личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров, а кроме того он будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом.

В свою очередь турагенты, которые по соглашению с оператором вправе заключать субагентские договоры, станут заносить в реестр информацию о своих субагентах. Вести реестр в электронном виде поручено Ростуризму, а турагенты, действующие на основании заключенных с туроператорами договоров (как юрлица, так и индивидуальные предприниматели), будут вправе продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.

Как подчеркнул заместитель председателя профильного думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, «в редакцию законопроекта ко второму чтению включено понятие «субагент», а также введена дополнительная ответственность оператора перед потребителями в случае банкротства турагентов».

Кроме того, депутаты рассмотрели и «многострадальный» законопроект, устанавливающий правила аттестации гидов и экскурсоводов на туристских маршрутах, а также разрешающий заниматься этой деятельностью только гражданам РФ. Тенденция та же — введение его в действие отложено до 1 июля 2022 года.

При этом комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, рассматривая законопроект ко второму чтению, внес и еще одну существенную поправку: она продлевает срок действия ранее выданных аттестатов экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников сразу до 1 января 2024 года вместо 1 января 2022 года.

Однако суть этой законодательной инициативы осталась прежней: услуги экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских маршрутах могут оказываться только гражданами Российской Федерации, прошедшими аттестацию (если иное не предусмотрено международными договорами), а документ также устанавливает основные критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, содержит требования к их образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков.

Согласно ему, экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут проходить аттестацию раз в пять лет. Второе чтении документа в Госдуме намечено на 23 марта.

«Важно, чтобы гиды были компетентны, озвучивали только объективную и достоверную информацию и преподносили ее интересно, - заявил по поводу законопроекта о гидах глава профильного комитета Госдумы Борис Пайкин. - Сегодня экскурсии для зарубежных туристов подчас проводят иностранные граждане, не обладающие глубокими знаниями об истории, культуре и традициях нашей страны.

С этой точки зрения введение аттестации гидов, а также поправка о том, что экскурсоводом может работать только гражданин РФ наряду с попыткой систематизировать информацию об экскурсоводах в реестре, более чем оправданы».

/TOURBUS.RU