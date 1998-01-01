|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
11 марта
Реестр турагентов не появится раньше 2022 года
Депутаты вновь отсрочили реализацию ряда важных туристических законопроектов
Несмотря на то, что депутаты Госдумы вчера рассмотрели сразу несколько важных для туризма законопроектов, их реализация отложена сразу на год-полтора.
Так, во втором чтении принят законопроект о создании в России единого федерального реестра турагентов, но срок его создания перенесен на январь 2022 года, - сообщает наш специальный корреспондент.
Согласно этому документу, действовать на рынке смогут только агенты, внесенные в единый федеральный реестр турагентов - включение в него будет обязательным и бесплатным. Туроператор будет вносить в реестр сведения о турагенте через электронные формы или личный кабинет в системе единого федерального реестра туроператоров, а кроме того он будет обязан в срок до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном прекращении договора с турагентом.
В свою очередь турагенты, которые по соглашению с оператором вправе заключать субагентские договоры, станут заносить в реестр информацию о своих субагентах. Вести реестр в электронном виде поручено Ростуризму, а турагенты, действующие на основании заключенных с туроператорами договоров (как юрлица, так и индивидуальные предприниматели), будут вправе продолжать свою работу в течение 180 дней со дня вступления закона в силу.
Как подчеркнул заместитель председателя профильного думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов, «в редакцию законопроекта ко второму чтению включено понятие «субагент», а также введена дополнительная ответственность оператора перед потребителями в случае банкротства турагентов».
Кроме того, депутаты рассмотрели и «многострадальный» законопроект, устанавливающий правила аттестации гидов и экскурсоводов на туристских маршрутах, а также разрешающий заниматься этой деятельностью только гражданам РФ. Тенденция та же — введение его в действие отложено до 1 июля 2022 года.
При этом комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, рассматривая законопроект ко второму чтению, внес и еще одну существенную поправку: она продлевает срок действия ранее выданных аттестатов экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников сразу до 1 января 2024 года вместо 1 января 2022 года.
Однако суть этой законодательной инициативы осталась прежней: услуги экскурсовода (гида) и гида-переводчика на туристских маршрутах могут оказываться только гражданами Российской Федерации, прошедшими аттестацию (если иное не предусмотрено международными договорами), а документ также устанавливает основные критерии аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, содержит требования к их образованию, стажу работы и наличию профессиональных знаний и навыков.
Согласно ему, экскурсоводы и гиды-переводчики должны будут проходить аттестацию раз в пять лет. Второе чтении документа в Госдуме намечено на 23 марта.
«Важно, чтобы гиды были компетентны, озвучивали только объективную и достоверную информацию и преподносили ее интересно, - заявил по поводу законопроекта о гидах глава профильного комитета Госдумы Борис Пайкин. - Сегодня экскурсии для зарубежных туристов подчас проводят иностранные граждане, не обладающие глубокими знаниями об истории, культуре и традициях нашей страны.
С этой точки зрения введение аттестации гидов, а также поправка о том, что экскурсоводом может работать только гражданин РФ наряду с попыткой систематизировать информацию об экскурсоводах в реестре, более чем оправданы».
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2021 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72