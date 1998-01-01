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11 марта
Президент: «Мы не должны держать граждан, которые хотели бы отдохнуть летом за рубежом»
Владимир Путин и глава Ростуризма Зарина Догузова обменялись мнениями о предстоящем летнем сезоне в ходе правительственного совещания
Российские власти не будут препятствовать россиянам, планирующим провести отпуск за рубежом, заявил вчера президент РФ Владимир Путин, которого цитирует «Интерфакс».
"Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать - тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", — сказал он на совещании с членами правительства.
При этом он отметил, что у многих россиян "будут небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать в страны, которые являются традиционным местом отдыха наших туристов, потому что ситуация с коронавирусом там непростая, если не сказать сложная".
В качестве примера Путин привел страны южной Европы, отметив, что ситуация с коронавирусом там не улучшается.
"При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались", — продолжил он.
Вместе с тем, президент признал, что эту задачу решить быстро невозможно, так как это требует времени, инвестиций и поддержки государства на развитие инфраструктуры.
За три зимних месяца около 15 млн россиян отправились в поездки по своей стране, что на 25% меньше, чем за тот же период годом ранее, сообщила в свою очередь на совещании глава Ростуризма Зарина Догузова. «Падение связано в первую очередь с тем, что культурно-познавательные поездки невозможны из-за действовавших ограничений и практически отсутствовал деловой туризм. Это очень актуально для крупных городов — Москва, Питер, по ним падение очень сильное и в первую очередь ковид ударил», — расссказала она.
При этом, по ее словам, повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты страны: «Загрузка здесь выросла на 15-20%, при этом особенно отмечу Шерегеш и Архыз, которые вышли впервые на федеральный уровень и туда поехал турист из крупных городо. На 10% выросла загрузка курортов Юга России, там большие возможности для санаторно-курортного лечения, которое большим спросом в постковидное время пользуется».
Спикер отметила также большой спрос на направления экологического туризма, которые ранее таким спросом не пользовались. Это Алтай, Байкал, Мурманская область и другие регионы: «Здесь у нас рост по некоторым регионам в два раза. Важный итог зимнего сезона — и мы на этом делали отдельный акцент — то, что он у нас прошел без эпидемиологических вспышек в курортных зонах. Все это благодаря тому, что отрасль очень четко отработала в сезон с соблюдением всех необходимых мер безопасности, которые мы еще в прошлом году с Роспотребнадзором согласовали».
При этом она добавила, что Ростуризм совместно с представителями туриндустрии и регионами планирует запустить летний туристический сезон уже 1 мая: «Мы сейчас начинаем готовиться к летнему сезону. Видим, что ситуация постепенно нормализуется, и это дает нам надежду на полноценный летний туристический сезон.
И сейчас мы с регионами, туроператорами, с крупными отельными сетками проработали запуск курортного сезона 1 мая, а завершение в конце сентября, чтобы расширить крылья сезона и дать людям комфортно и без столпотворения отдохнуть».
Как отметила г-жа Догузова, сейчас ее ведомству важно решить две задачи. «Первая – это показать людям широкие возможности отдыха в стране. Второе – обеспечить максимально ценовую доступность таких поездок.
Поэтому с учетом опыта прошлого года, тех механизмов, которые мы нащупали в зимнее время, мы хотим масштабировать чартерную программу за счет отдельной субсидии и запустить 12 новых направлений с прямым перелетом сразу из нескольких крупных городов России», — заключила спикер.
/TOURBUS.RU
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