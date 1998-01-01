Президент: «Мы не должны держать граждан, которые хотели бы отдохнуть летом за рубежом»

Российские власти не будут препятствовать россиянам, планирующим провести отпуск за рубежом, заявил вчера президент РФ Владимир Путин, которого цитирует «Интерфакс».

"Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать - тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом", — сказал он на совещании с членами правительства.

При этом он отметил, что у многих россиян "будут небезосновательные опасения куда бы то ни было выезжать в страны, которые являются традиционным местом отдыха наших туристов, потому что ситуация с коронавирусом там непростая, если не сказать сложная".

В качестве примера Путин привел страны южной Европы, отметив, что ситуация с коронавирусом там не улучшается.

"При этом с повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались", — продолжил он.

Вместе с тем, президент признал, что эту задачу решить быстро невозможно, так как это требует времени, инвестиций и поддержки государства на развитие инфраструктуры.

За три зимних месяца около 15 млн россиян отправились в поездки по своей стране, что на 25% меньше, чем за тот же период годом ранее, сообщила в свою очередь на совещании глава Ростуризма Зарина Догузова. «Падение связано в первую очередь с тем, что культурно-познавательные поездки невозможны из-за действовавших ограничений и практически отсутствовал деловой туризм. Это очень актуально для крупных городов — Москва, Питер, по ним падение очень сильное и в первую очередь ковид ударил», — расссказала она.

При этом, по ее словам, повышенным спросом пользовались все горнолыжные курорты страны: «Загрузка здесь выросла на 15-20%, при этом особенно отмечу Шерегеш и Архыз, которые вышли впервые на федеральный уровень и туда поехал турист из крупных городо. На 10% выросла загрузка курортов Юга России, там большие возможности для санаторно-курортного лечения, которое большим спросом в постковидное время пользуется».

Спикер отметила также большой спрос на направления экологического туризма, которые ранее таким спросом не пользовались. Это Алтай, Байкал, Мурманская область и другие регионы: «Здесь у нас рост по некоторым регионам в два раза. Важный итог зимнего сезона — и мы на этом делали отдельный акцент — то, что он у нас прошел без эпидемиологических вспышек в курортных зонах. Все это благодаря тому, что отрасль очень четко отработала в сезон с соблюдением всех необходимых мер безопасности, которые мы еще в прошлом году с Роспотребнадзором согласовали».

При этом она добавила, что Ростуризм совместно с представителями туриндустрии и регионами планирует запустить летний туристический сезон уже 1 мая: «Мы сейчас начинаем готовиться к летнему сезону. Видим, что ситуация постепенно нормализуется, и это дает нам надежду на полноценный летний туристический сезон.

И сейчас мы с регионами, туроператорами, с крупными отельными сетками проработали запуск курортного сезона 1 мая, а завершение в конце сентября, чтобы расширить крылья сезона и дать людям комфортно и без столпотворения отдохнуть».

Как отметила г-жа Догузова, сейчас ее ведомству важно решить две задачи. «Первая – это показать людям широкие возможности отдыха в стране. Второе – обеспечить максимально ценовую доступность таких поездок.

Поэтому с учетом опыта прошлого года, тех механизмов, которые мы нащупали в зимнее время, мы хотим масштабировать чартерную программу за счет отдельной субсидии и запустить 12 новых направлений с прямым перелетом сразу из нескольких крупных городов России», — заключила спикер.

/TOURBUS.RU