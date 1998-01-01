MITT-2021 откроется в «Крокус Экспо» уже в ближайший вторник

16 марта 2021 года MITT откроет сезон туристических выставок России. В этом году 27-я Международная туристическая выставка впервые пройдёт на площадке МВЦ «Крокус Экспо».

Из года в год MITT объединяет сотни стран, регионов и тысячи направлений, позволяя совершить кругосветное путешествие, не выходя за пределы выставочной площадки. Несмотря на текущую непростую ситуацию с перемещением по миру, выставка MITT 2021 пройдёт в «живом» оффлайн-формате и традиционно порадует посетителей разнообразием участников.

Экспоненты из-за рубежа, которые не смогут приехать на выставку по объективным причинам, пригласили к участию сотрудников своих российских офисов по туризму, ведь пропустить MITT, ведущее международное туристическое мероприятие, никак нельзя

Участие в MITT-2021 примут Турция, Греция, Абхазия, Мальдивы, Каталония, Малайзия, Никарагуа, Куба, Таиланд, Черногория, Израиль, Болгария, Саксония и Албания, город Алма-Ата.

Более 20 компаний будет представлено на стенде Армении, а традиционно популярная у россиян Белоруссия в ответ на растущий спрос выступит с расширенной экспозицией. В числе иностранных участников — туроператоры из Кении, Мадагаскара, Перу, Индии, Латвии, Италии, Чили и других стран.

Отдельный зал будет отведён под экспозицию регионов России. В последний год значительно возрос туристический поток в регионы, что не могло не отразиться на составе российских участников выставки.

Так, например, Республика Алтай увеличила свой стенд почти в 4 раза. Некоторые регионы России примут участие в MITT впервые, в их числе Республика Тыва, Омская, Ивановская, Самарская и Саратовская, Брянская области.

Только на MITT Дальневосточный федеральный округ будет представлен в составе Республики Бурятия, Камчатского и Приморского краёв, Республики Саха (Якутия), Сахалинской области, а также Забайкальского края, который участвует в MITT впервые.

Иркутская область представит отдых на Байкале, а Норильск и Ямало-Ненецкий АО познакомят посетителей выставки с арктическим туризмом. Северо-Кавказский федеральный округ на MITT будут представлять Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Ставропольский Край. Также своё участие в выставке подтвердили: Тюменская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Орловская, Калужская, Тульская, Новгородская, Магаданская, Рязанская, Волгоградская, Ульяновская и Калининградская области; Татарстан, Адыгея, Карелия и Республика Коми; Краснодарский и Пермский края, Ростовская область и Ростов-на-Дону, Московская область, Москва и многие другие регионы.

По ежегодной традиции регионы-участники представили авторские видео на Конкурс видеороликов регионов России: голосование за лучший видеоролик открыто на сайте MITT до 15 марта. Церемония награждения победителей конкурса состоится 17 марта на площадке выставки.

Участие в MITT подтвердили туроператоры TUI, «АРТ-Тур», «Картаж Трэвел», «Ост-Вест», «Петротур», «Невские сезоны», «Профкурорт», «Грумант», «Тари Тур». Технологии в туризме представят компании «ТрэвелЛайн», «Сирена-Трэвел», «Эделинк», сервис бронирования «Броневик», «ITSpecial».

Также в MITT участвуют курорт Красная Поляна, круизный центр «Инфофлот», AZAL Азербайджанские авиалинии, «Витязь» — авиа- и тревел-оператор Камчатки, круизные компании «Донинтурфлот», «Ленатурфлот» и другие.

Впервые в MITT примут участие Onda Camping Village (Италия), «ЦЭНКИ» (Космодромы России), Бутик отель «Северный Цветок» (Санкт-Петербург), Adalya Hotels (Турция), Adora Resort (Турция) Selectum Hotels & Resorts (Турция).

Выставка пройдёт при поддержке Федерального агентства по туризму. Регионом-партнёром выставки уже в шестой раз станет Алтайский Край. «Сбер» впервые выступит в качестве официального банка – партнёра выставки; в рамках деловой программы MITT «Сбер» презентует свои продукты для туристической отрасли.

Страна партнёр — Греция; Генеральный партнёр — Национальное Агентство Италии по Туризму (ЭНИТ / ENIT);Официальный туроператор — TUI; Партнёр церемонии награждения — Fancy Armor.

Официальная церемония открытия выставки MITT состоится 16 марта 2021 в 11:00, в конференц-зале Е (Павильон 1) при участии руководителя Федерального агентства по туризму Российской Федерации Зарины Догузовой.

Все три дня работы выставки MITT будут сопровождаться насыщенной деловой программой, которая затронет самые актуальные вопросы туристической отрасли. Всего в рамках выставки пройдёт 14 мероприятий, на которых выступят более 80 спикеров.

Центральное событие деловой программы выставки MITT, 3-дневный форум соберёт вместе руководителей туристических компаний, отелей, представителей власти для обсуждения стратегических вопросов развития отрасли. Среди ключевых тем:

влияние COVID-19 на туризм; стратегия развития турбизнеса в 2021 году;

государственное регулирование туриндустрии РФ; проблемы и перспективы развития внутреннего туризма в РФ.

Бесплатная образовательная программа для представителей туристических агентств и других заинтересованных специалистов будет разбита на тематические блоки по наиболее актуальным вопросам работы турфирмы: курс «Управление туркомпанией», курс «Эффективный маркетинг», курс «Передовые технологии продаж».

В рамках MITT Digital состоятся выступления ведущих российских экспертов, посвящённые важнейшим событиям сферы онлайн-трэвел, актуальным трендам, новым возможностям для бизнеса и будущему сферы туризма.

Образовательная программа MITT MICE традиционно соберёт для знакомства и диалога представителей поставщиков и покупателей услуг MICE.

18 марта при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ) в рамках MITT состоится финал Конкурса стартапов в сфере туризма и гостеприимства MITT TRAVEL START.

Помимо этого, ряд мероприятий проведут участники выставки в конференц-залах «Крокус Экспо».

Организаторы выставки MITT особое внимание уделили вопросам безопасности и охраны здоровья участников и посетителей выставки. На площадке MITT будут соблюдены все требования Роспотребнадзора и UFI.

Профессионалов туризма ждут на выставке MITT-2021 c 16 по 18 марта в МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 1, залы 3, 4, метро «Мякинино».

Подробнее о месте проведения и часах работы выставки можно узнать здесь.