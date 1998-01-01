Cпециалисты назвали условия восстановления российского турпотока

В время панельной дискуссии, организованной в конце прошлой недели Комитетом по развитию туризму Петербурга, представители властей, отраслевых объединений и бизнеса обсудили перспективы грядущего «высокого» сезона.

Их общее мнение таково: чтобы туризм воспрял духом, нужные новые продукты и стабильность ситуации, а также стимулирование в виде третьего этапа кешбэка и объединение усилий для привлечения клиентов.

В первой масштабной встрече года, состоявшейся в офлайн-формате в Государственной Академической капелле Петербурга, приняли участие десятки специалистов, представляющих город на Неве, Москву, Татарстан и Ленинградскую область.

Открывая встречу, глава профильного ведомства Смольного Сергей Корнеев напомнил, что туризм является одним из драйверов развития экономики Петербурга, т. к. «на отрасль приходится 12% всего экспорта города, а в 2019 году гости города потратили в нем 376 млрд рублей».

«Сейчас перед нами стоит задача перезапуска туризма, которую мы можем решить только совместными усилиями властей и туристического сообщества. - заявил он. - Только вместе, постепенно и осторожно, мы сможем перезапустить туризм».

По его словам, восстановлению былых позиций туризма могут в первую очередь способствовать всемерное обеспечение безопасности пребывания гостей, активное продвижение и появление принципиально новых турпродуктов, рассчитанных на современный спрос. «Мы должны постоянно рассказывать гостям обо всем интересном для того, чтобы они возвращались к нам снова и снова», – подчеркнул эксперт.

Что касается мер стимулирования, то во время прямого включения глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что третий этап кешбэка позволит начать сезон раньше. «Эта мера поддержки позволит оказать помощь туризму Петербурга, Москвы и целому ряду других регионов страны». - считает она.

При этом руководитель Комитета по развитию туризма Москвы Елена Проничева полагает, что большое значение в этом году будет иметь коллаборация разных регионов, а также акцент на «легкой на подъем» молодежной аудитории. «Это россияне, которые готовы активно и регулярно путешествовать. - уверена она. - Однако работа с ними требует изменения подходов как со стороны государственных органов, так и туристических компаний».

В этой связи глава туристического ведомства Москвы выразила уверенность в том, что, ориентируясь на молодежь, «в первую очередь надо развивать цифровые турпродукты». «Эта аудитория за покупкой тура вряд ли пойдет в туристическое агентство. - полагает она. - Ей нужно предложить цифровые продукты, которые легко купить через интернет». В качестве примера она привела цифровой туристический сервис Russ Pass, на платформе которого уже представлено более 1200 туров по Москве. А для того, чтобы объединять усилия по привлечению туристов, профильные комитеты Петербурга и Москвы уже подписали соглашение о сотрудничестве.

По оценке исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, самая актуальная тема для восстановления турпотоков — предложение широкого спектра туров для горожан и жителей соседних регионов по принципу «здесь и сейчас». А еще она считает необходимым объединение усилий для того, чтобы привлекать и обслуживать гостей. «Надо действовать совместно и объединяться». - уверена она.

При этом все эксперты соглашаются с тем, что восстановление турпотоков в России возможно только при стабилизации экономической и эпидемиологической ситуации. «Это одно из необходимых условий для того, чтобы туризм пошел в гору», - уверены специалисты.

/TOURBUS.RU