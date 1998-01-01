Ростуризм: «Мы ожидаем как минимум двукратный рост продаж в рамках третьего этапа программы кешбэка»

Начальник Управления государственных турпроектов Ростуризма Елена Лысенкова рассказала о том, когда ожидается старт новой программы кешбэка, и войдет ли в нее детский туризм

Ростуризм прогнозирует увеличение продаж туров в два раза в рамках третьего этапа программы кешбэка.

«Мы видим интерес к программе. Она будет идти в третий раз, и мы понимаем, что у туристов уже есть позитивный опыт, и многие ждут следующего этапа, чтобы приобрести поездку. Весенне-летний сезон более популярен и востребован у туристов, чем осенне-зимний. Поэтому мы ожидаем как минимум двукратный рост продаж относительно предыдущего периода программы», — рассказала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова в ходе проходящей сегодня онлайн-выставки «Знай наше: лето 2021», - сообщает «Интерфакс»,

По ее словам, для того, чтобы третий этап программы прошел более гладко, участникам необходимо соблюдать условия и предоставлять достоверную информацию о турпродукте, чтобы турист не разочаровался после его приобретения.

«Ошибки можно разделить на две части. Первая касается того, как представлена информация о программе на навигационном сайте и на сайте туроператора и гостиницы. Та информация, которая написана о продукте, должна соответствовать действительности.

Второй момент связан с техническими решениями: с интерфейсом, с интеграцией в онлайн-системы», — рассказала Лысенкова.

Также она рекомендовала туристам внимательнее выбирать турпродукт в рамках распродажи туров с кешбэком. «В программе есть ключевые лимиты размещения от двух дней, и если попадаются бронирования на одну ночь или в неклассифицированных средствах размещения, то кешбэк не будет начислен», — подчеркнула спикер.

Что касается запуска третьего этапа программы, то все участники, по словам Лысенковой, «находятся на низком старте». «Кардинальных изменений программы не будет. Участвовать будут агенты, гостиницы, туроператоры, агрегаторы. Программа охватит всю страну, мы не предполагаем здесь никаких ограничений. Ждем подписания документов, чтобы можно было утверждать даты. После утверждения документов это займет 7-10 дней», — заключила она.

При этом она отметила, что путешествия для детей не будут включены в третий этап распродажи туров по России с кешбэком: «Пока детский туризм не будет включен в распродажу туров с кешбэком. Мы ходатайствовали об этом для третьего этапа, но это предложение не было пока поддержано. Мы продолжаем переговоры. Дело в том, что там есть много вводных касательно безопасности путешествий детей, санитарно-эпидемиологических ограничений, которые где-то действуют»

Как напомнил «Интерфакс», первые два этапа распродажи туров с кешбэком прошли летом и осенью 2020 года. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. Кроме того, в первой и второй волне продаж принимали участие и санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кешбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек. Оставшиеся от реализации программы средства было решено перенести на 2021 год.

/TOURBUS.RU