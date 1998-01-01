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Тайский карантин — не только в отелях, но и на яхтах

Туристы, который воспользуются новой программой прохождения обязательного карантина на борту яхты, должны будут носить «умный браслет»

Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам проходить обязательный двухнедельный карантин на яхтах, сообщают сегодня Nikkei Asia и «Интерфакс».

«Гости Таиланда теперь могут коротать обязательный двухнедельный карантин на яхте. Такое разрешение дано в рамках работы правительства по возрождению туристической индустрии, на долю которой приходится около пятой части валового внутреннего продукта страны», — пишет издание, добавив, что в январе власти Таиланда разрешили иностранцам проходить карантин в гольф-клубах.

Программа уже начала работать на Пхукете, где туристы с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус могут провести карантинный период на борту яхты или небольшого круизного судна.

Участники должны носить умный браслет, который отслеживает жизненно важные показатели, включая температуру и артериальное давление, а также — местоположение владельца с помощью GPS. Устройство может передавать информацию даже в море, в радиусе 10 км.

Напомним, что вчера АТОР сообщил, что правительство Таиланда с апреля сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до 7 дней.

Как сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиранкул, карантин сокращен для иностранных граждан, «имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в Таиланд». Но и эти путешественники при въезде по-прежнему будут должны предъявить отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанные не ранее 72 часов до отправления в Таиланд.

По словам министра, которые цитирует Reuters, туристы, которые еще не привиты от COVID-19, но имеют необходимые справки и сертификаты об отсутствии коронавируса, будут помещены в карантин на 10 дней вместо нынешних 14 дней.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что власти Таиланда разрабатывают план по сокращению до трех дней или даже полной отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов, прошедших вакцинацию.

/TOURBUS.RU