Туристические регионы продолжают снимать ограничения для путешественников

Власти Карелии, Калининградской и Тверской областей объявили о снятии ряда антикоронавирусных ограничений и мерах по стимулированию турпотока

В связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу ряд регионов России объявил об изменении режима ограничений: в подавляющем большинстве принятые меры их ослабляют, позволяя расширить прием гостей, - сообщает наш специальный корреспондент.

Так, власти Карелии отменили ограничение по времени на работу кафе, баров и ресторанов, введенное из-за коронавируса. По сообщению регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, «теперь они могут работать круглосуточно, разрешается организовывать в них развлекательные и танцевальные программы».

Кроме того, в Карелии теперь разрешается работа танцплощадок, дискотек и других зрелищно-развлекательных мероприятий, а залы театров, концертных площадок и кинотеатров можно заполнять на 100%.

Снято ограничение на количество зрителей и спортивных соревнований в закрытых помещениях. Фактически единственным ограничением стало соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

В Калининградской области приятные для сферы туризма новости появились чуть раньше.

Так, с конца февраля при условии уведомления за 10 дней до начала Управления Роспотребнадзора там разрешается проведение деловых мероприятий, общепит может работать до 24 часов (отменена и рассадка по 4 человека), а загрузка театральных, концертных, спортивных залов и площадок увеличена до 70% стационарных сидячих мест.

Скорее всего, с середины марта будет отменен и еще ряд ограничений.

В этой связи замминистра по культуре и туризму Калининградской области Денис Миронюк уже заявил о том, что «на летний сезон уровень загрузки в топовых калининградских отелях и на побережье будет более 90%». По его словам, несмотря на то, что в области работает около 300 коллективных средств размещения разных категорий, «летом интерес туристов к региону будет высоким и для бронирования стоит поторопиться».

При этом специалист рекомендовал не «зацикливаться» на традиционных для области видах туризма («пляжном», санаторно-курортном и экскурсионном), но и «попробовать регион на вкус».

«Балтийская кухня - это наш региональный бренд, который будет интересен абсолютно любому туристу, - считает он. - Вместе с тем гастрономический тур можно совместить с поездкой по области и посмотреть на новые объекты показа».

А поскольку интерес к региону со стороны туристов есть, в этом году в нем ожидают восстановления туристического потока до уровня 2019 года, когда в области побывали более 1,7 млн туристов.

А власти Тверской области, стараясь работать на опережение и заинтересовать организаторов туров в регион, ввели дополнительные меры финансовой поддержки региональных туроператоров. Мера поддержки туристического сектора предполагает возмещение затрат за одного туриста в размере от 1,5 до 4,5 тыс. рублей в зависимости от количества дней и ночей, проведенных им в Верхневолжье.

При этом субсидию могут предоставить операторам, которые с 1 ноября 2020 года по 1 ноября 2021 года разместят гостей региона в гостинице дольше, чем на одну ночь.

«Не исключаю, что будем предоставлять такую поддержку по итогам полугодия, туристического сезона или поквартально. - заявил по этому поводу губернатор региона Игорь Руденя. - Мы заинтересованы в том, чтобы все туристические объекты были максимально загружены».

/TOURBUS.RU