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09 марта
«Интурист» начал продажи экскурсионных, горнолыжных и спа-туров в Сербию

Для въезда в Сербию нашим туристам нужен лишь отрицательный ПЦР-тест


Туроператор "Интурист" открыл продажу недорогих туров в Сербию, сообщает пресс-служба компании, на которую ссылается «Интерфакс».

В системе бронирования туроператора появились туры в Сербию с прилетом в столицу республики город Белград на регулярных рейсах авиакомпаний NordWind, "Aэрофлот", Air Serbia и Turkish Airlines.

 

Туристам доступны сити-туры в Белград, на горнолыжные и бальнеологические курорты, винно-гастрономическими туры, а также полноценные недельные экскурсионные программы с посещением сразу нескольких регионов страны.

 

Продолжительность горнолыжных и сити-туров – от двух ночей до двух недель, экскурсионных и оздоровительных поездок – от семи ночей и более. "Пока в путешествие можно отправиться из Москвы, но постепенно география вылетов будет расширена", — отметили в "Интуристе".

 

В компании добавили, что в апреле и мае стоимость трехдневного сити-тура в Белград с перелетом на рейсах Turkish Airlines (стыковка в Стамбуле) и размещением в отеле 3* с завтраками стартует от 50,7 тыс. рублей на двоих.

Стоимость недельного экскурсионного тура с размещением в отеле 4* составит от 1320 евро на человека.

 

"Сербия – практически единственное сейчас доступное европейское направление для российских туристов. Страна интересна не только своими историко-культурными достопримечательностями, но и кухней Балкан.

Российским путешественникам здесь будет комфортно: в Сербии прекрасно понимают русский язык, а отношение к нашим соотечественникам всегда было очень дружественным и душевным", — рассказал исполнительный директор туроператора Алексей Липатов.

 

Отметим, что граждане России могут посещать Сербию по заграничному паспорту без получения визы на срок не более 30 дней.

В условиях пандемии для въезда в Сербию потребуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия в страну.

/TOURBUS.RU

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