Финляндия вновь ввела трехнедельный локдаун

Туркомпании опасаются, что финские болельщики могут не попасть в Северную столицу на июньские игры «Евро-2020» с участием сборной своей страны

Со вчерашнего дня власти Финляндии объявили о введении режима самоизоляции на территории всей страны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин ранее заявила, что национальный "локдаун" будет введен на три недели, а по истечении этого срока меры будут снимать поэтапно. "Я знаю, что все устали от этой ситуации, я тоже устала, но я прошу вас набраться терпения", — сказала г-жа Марин на пресс-конференции.

В частности, на это время вводится дистанционное обучение в старших классах, запрещены встречи группами более шести человек. В зонах с наивысшим уровнем распространения инфекции закрываются рестораны.

Вместе с тем с 1 марта власти Финляндии уже вновь ввели в стране режим чрезвычайного положения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

В этой связи граница Финляндии с РФ останется закрытой для туристов как минимум до апреля. Однако ранее целый ряд специалистов уже заявлял, что надеяться на открытие границ между РФ и Страной Суоми ранее лета не стоит, - отмечает наш петербургский корреспондент.

В этой связи представители турбизнеса опасаются, что этим летом финские болельшики не смогут попасть в Северную столицу на перенесенные с прошлого года игры Евро-2020. Стоит напомнить: сборная Финляндия 17 июня сыграет в Петербурге со сборной России, а 22 июня – с Бельгией.

В то же время генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 в Петербурге Алексей Сорокин во время встречи с журналистами 3 марта заявил о том, что устроители турнира рассчитывают на заполнение «Газпром Арены» минимум на 50%.

«Матчи чемпионата Европы по футболу с высокой долей вероятности пройдут со зрителями. - сказал он. - Однако окончательное решение по этому поводу остается за УЕФА, которое примет его в начале мая, исходя из ситуации».

По словам Алексея Сорокина, 7 апреля оргкомитет матчей в Северной столице отправил в УЕФА свое мнение на этот свет, а 28 апреля уточнит ситуацию с учетом текущей эпидемиологической обстановки.

При этом пока ответить на вопрос о том, будут ли допущены иностранные болельщики на матчи в Петербурге, г-н Сорокин не смог. «Вопрос открытия границ лежит за пределами компетенции оргкомитета. - подчеркнул он. - Однако мы все же надеемся на то, что иностранные болельщики будут допущены в страну».

По его словам, особенно интересуют российскую сторону болельщики из Финляндии. «Ведём работу с финскими властями и местной федерацией футбола», - сообщил он. И выразил надежду на то, что финны, сборная которых впервые будет участвовать в соревновании такого уровня, при возможности приедут в Петербург в «десятками тысяч».

«Безусловно, проведение матчей Евро-2020 могло бы поспособствовать восстановлению и туризма, и отельного бизнеса, - считает глава компании «Леон Элит тревел» Жанна Ямпольская. - Однако здесь решение вряд ли зависит от властей Финляндии и России: оно будет приниматься на уровне УЕФА и Европы с учетом эпидемиологической ситуации. Не исключено, что матчи могут пройти и без участия иностранных болельщиков».

/TOURBUS.RU