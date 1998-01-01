Тунис сократил карантин для туристов с недели до 48 часов

Ожидается, что уже в апреля обязательный карантин для иностранных гостей может быть полностью отменен

Тунис с 8 марта сократил время пребывания на карантине для иностранных туристов с семи до двух суток, сообщает Национальное управление по туризму страны.

В соответствии с коммюнике главы правительства Туниса, в период с 8 по 28 марта 2021 года иностранцы , которые забронировали номер в одном из отелей, должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до прибытия в Тунис, а также пройти экспресс-тест в пункте прибытия.

Кроме того, теперь самоизолироваться в отеле необходимо на два, а не на семь дней, как было ранее. После карантина, не покидая номер, надо будет пройти ПЦР-тест за свой счет до получения отрицательного результата теста.

Кроме того, правительство Туниса одобрило снятие запрета на передвижение между регионами и, по согласованию с местными властями, замену его на закрытие тех регионов, которые регистрируют рост случаев заражений коронавирусом.

Также с 8 марта разрешено работать туристическим ресторанам до 20.00. В oтелях возобновляется проведение мероприятий с заполняемостью не более 50% и соблюдением санитарного протокола.

Ранее власти страны сообщали о падении иностранного турпотока в страну по итогам 2020 года на 80%, число туристов не превысило 2 млн человек. Доходы от туризма составили $732 млн по сравнению с $2,1 млрд в 2019 году.

Между тем, как считает руководство Тунисской федерации гостиниц (FTH), туристический кризис продолжится и во второй половине 2021 года. По его словам, в стране закрылись до 90% гостиниц, и даже после возобновления туризма не все оставшиеся на плаву объекты размещения готовы принимать гостей, - сообщает «Интерфакс».

В то же время Министр туризма и ремесел Туниса Хабиб Аммар, которого цитирует АТОР, считает, что объявленные меры могут стимулировать начало подготовки к летнему сезону, в том числе, дадут основание зарубежным туроператорам включит Тунис в список направлений летнего сезона-2021.

Одним из гарантов прибытия иностранных туристов является мобильность авиакомпаний Туниса. Из-за пандемии национальный перевозчик Tunisair находится в кризисе, но власти намерены поставить авиакомпанию к летнему сезону «на крыло».

Изыскиваются и средства на модернизацию авиапарка. Так, к июню к полетам в страны, которые являются традиционными въездными рынками Туниса (среди них и Россия), будет готово 15 самолетов, к июлю – 18 лайнеров, - информирует АТОР.

Напомним, что Россия пока что не восстановила международное авиасообщение с Тунисом. В феврале авиакомпания «Аэрофлот» получила допуск на рейсы из Москвы в столицу североафриканского государства, однако пока полеты сейчас не выполняются. Россияне могут долететь до Туниса с пересадкой в Стамбуле.

При этом, по сообщениям тунисский СМИ, с апреля власти намерены полностью отменить обязательный карантин для иностранных путешественников.

/TOURBUS.RU