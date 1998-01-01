Таиланд ослабляет карантинные ограничения

Путешественники, имеющие свидетельство о вакцинации, теперь должны провести в одном из одобренных для карантина отелей лишь неделю вместо прежних двух

Правительство Таиланда с апреля сокращает период обязательного пребывания в карантине для вакцинированных от коронавируса иностранных граждан с 14 до 7 дней, - информирует Ассоциация туроператоров России.

Как сообщил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиранкул, карантин сокращен для иностранных граждан, «имеющих свидетельство о вакцинации, пройденной не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в Таиланд».

Но и эти путешественники при въезде по-прежнему будут должны предъявить отрицательные результаты теста на COVID-19, сделанные не ранее 72 часов до отправления в Таиланд.

По словам министра, которые цитирует Reuters, туристы, которые еще не привиты от COVID-19, но имеют необходимые справки и сертификаты об отсутствии коронавируса, будут помещены в карантин на 10 дней вместо нынешних 14 дней.

Как заявил г-н Чарнвиранкул, после октября, если в Таиланде получится вакцинировать 70% медицинского персонала и граждан групп риска, ограничения для иностранных туристов могут быть смягчены. В частности, глава тайского минздрава допустил и полную отмену карантина международных путешественников.

К настоящему времени в Таиланде китайской вакциной Sinovac привито 27 497 человек, в основном это сами медицинские работники. Всего тайские власти закупают 61 млн доз вакцины. Массовая вакцинация должна начаться в июне.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что власти Таиланда разрабатывают план по сокращению до трех дней или даже полной отмене обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. На новостях об ослаблении ограничений выросли акции тайских гостиничных и ресторанных операторов.

Таиланд открыл границу для иностранных туристов в октябре, однако строгие правила въезда пока что заметно ограничивают турпоток. В частности, сейчас путешественникам нужно сдавать для въезда ПЦР-тесты и отбывать 14-дневный карантин в одобренных правительством отелях.

/TOURBUS.RU