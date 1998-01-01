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09 марта
Эстонский Центр развития туризма приглашает в новую онлайн-академию «Эстония. Краткий курс»

Каждый профессионал туризма, прошедший онлайн-обучение, получит сертификат специалиста по направлению и шанс совершить путешествие в Эстонию


Эстонский Центр развития туризма прглашает российских профессионалов турбизнеса пройти обучение в новой онлайн-академии «Эстония. Краткий курс».

Как рассказала Илона Кбеян. руководитель московского офиса Эстонского центра развития туризма, «Предпандемийный» 2019 год был очень удачным для развития туризма - тогда Эстонию посетили 260 тысяч россиян, которые провели у нас более 521 тысячи ночей. Первые месяцы прошлого года вселяли еще больший оптимизм, показав рост в 20%. Но с марта, к сожалению, все закрылось и туризм «фактически умер».

 

При этом россияне в последние годы занимали стабильное второе место во въездном турпотоке в нашу страну после соседей-финнов и воставляли шестую часть всего иностранного турпотока в Эстонию

Мы очень надеемся что положение вскоре начнет нормализоваватся и уверены, что как только снова будет возможность посетить Эстонию, россияне к нам вернутся, и прежние показатели не только достигнут докризисных но и превысят их!»

 

Открывающаяся на волне этих оптимистичных ожиданий программа нового онлайн-курса состоит из пяти разделов: «Почему Эстония?», «Таллин и Северная Эстония», «Западная Эстония и прибрежные острова», «Южная Эстония и Тарту» и «Отдых в Эстонии».

 

Обучение в академии дает уникальную возможность пройти виртуальный маршрут по городам и регионам Эстонии, посетить, не отходя от экрана, старый Таллин, балтийские курорты, пещеры, пройтись пешеходными маршрутами, побывать на эстонских островах и даже увидеть старейший метеоритный кратер Европы.

Под выделенными ссылками находятся факультативные материалы, которые превращают академию в уникальный виртуальный путеводитель по Эстонии.

Под кнопкой «Библиотека» загружены брошюры на русском языке. В них содержится много информации, которая может быть полезна в вашей текущей работе.

В разделе «Видеозал» выставлены видеофильмы об Эстонии.

После изучения материалов нужно ответить на тестовые вопросы в разделе «Экзамен».

 

Успешно завершив тест, вы сможете распечатать сертификат «Специалист по туристическому направлению Эстония».

Все, кто успешно сдаст тест, будут также включены в список участников лотереи памятных призов и сувениров.

 

Главный приз – путешествие в Эстонию – будет предоставлен победителю на условиях Центра развития туризма Эстонии Visit Estonia.

Приз влючает три ночи в отеле Nordic Forum , пешеходную экскурдию в Средневековом Таллине + Tallinn Card (все музеи и достопримечательности Таллина в одном, бесплатный доступ более чем в 40 музеев, бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на экскурсии и развлечения, в магазинах и ресторанах. Tallinn Card PLUS также обеспечивает бесплатный проезд в экскурсионных автобусах Hop On Hop Off).

 

Учебный курс продлится до конца августа 2021 года.

Чтобы поступить в эстонскую онлайн-акадиемю, достаточно зарегистрироваться!

Сейчас самое время учиться!

 

 




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