Новости Организованные туристы отметят 8 марта в Сочи, Кисловодске, Анталье и Каире Ведущие туроператоры рассказали о наиболее популярных направлениях отдыха в предстоящие праздничные дни

Сочи, Кавминводы и Турция стали самыми популярными направлениями у туристов на 8 марта - сообщили ведущие туроператоры, опрошенные накануне предстоящих праздничных дней «Интерфаксом». "Наш топ-5 направлений для путешествий на 8 марта выглядит следующим образом: на первом месте с большим отрывом – Россия (Сочи и Кавминводы), доля таких туров в структуре продаж – 55%. Следом идут Турция, Занзибар, Куба и Абхазия", — сообщили в компании "Интурист". Похожая ситуация и у туроператора Coral Travel: на первом месте Сочи и Красная Поляна, затем – Калининград, следом – Кавминводы. В компании "Алеан" также лидирует Сочи, а Кавминводы входят в топ-5. "Горнолыжка у туристов все еще пользуется спросом, но сезон фактически закрывается. У нас востребованы горнолыжные курорты Северного Кавказа, Сочи. Многие туристы готовы выбирать и более дальние направления — например, Шерегеш и Абзаково", — рассказали в пресс-службе туроператора. О популярности экскурсионных туров на 8 марта также сообщили в компании "Алеан". "У нас востребованы туры в Санкт-Петербург и Крым. Кроме классических сити-брейков туроператоры готовят на 8 марта специальные "женские" программы – например, гастрономические туры в такие регионы, как Астрахань, Ростов-на-Дону, Тула, Краснодарский край", — рассказали в компании. В "Интуристе" отметили, что среди коротких туров по России пальма первенства, как и на 23 февраля, — у Петербурга. Второе место у Казани, третье — у Карелии. Что как сается зарубежных праздничных программ, то в «Интуристе рассказали, что "Лидером по-прежнему является Турция, совсем немного ей уступает Занзибар. По сравнению с 23 февраля увеличились бронирования Кубы — главным образом из-за отсутствия доступной авиаперевозки в Дубай и "овербукинга" по Мальдивам. На предстоящие мартовские праздники Мальдивы раскуплены полностью". В компании TEZ Tour лидером по числу бронирований на 8 марта оказался Египет. Далее следуют Мальдивы, Турция, ОАЭ и Россия. У TUI Россия на первое место вышла Турция – 51% туристов выбрали для отдыха это направление. Больше всего путешественников интересует Анталья, но некоторые едут и в Стамбул. Следом за Турцией – Россия и Абхазия (32%), где преимущественно выбирают Сочи, Байкал, Шерегеш, Кавминводы, Калининград, Казань. Далее с большим отрывом – ОАЭ (5%) и Мальдивы (1%). "Средний чек на 8 марта, как правило, на 15-20% выше, чем на 23 февраля. Это связано с тем, что туристки в этот день стараются себя побаловать, и позволяют себе отдых практически премиум-класса", — расссказали в "Алеане". Там напомнили, что праздничные цены всегда немного выше, чем в будни – на 5-7%. Цены на авиабилеты с вылетом в пятницу и возвратом воскресенье-понедельник тоже отличаются в большую сторону. В компании Coral Travel также сообщили о росте цен по сравнению с прошлым годом. Так, отдых в Сочи и Красной Поляне подорожал на 15-20%, Калининграде – на 10-15%, Кавминводах – на 7-10%. При этом, по данным TEZ Tour, стоимость размещения в большинстве отелей на Мальдивах не изменилась по сравнению с прошлым годом. Но значительно подорожали авиабилеты из-за лимитов на авиаперевозки. В частности, цена билетов "Аэрофлота" до Мале выше прошлогодней в 4-5 раз. "В Египте стоимость размещения снизилась по сравнению с мартом 2020 примерно на 35-50% — в Хургаде, на 15-20% — в Шарм-эль-Шейхе, а в некоторых объектах премиум-сегмента обоих регионов осталась на прошлогоднем уровне. Тарифы авиакомпаний выросли в 1,5 раза для вылетов в первой половине месяца, и на 20-30% — во второй", — рассказали в компании. /TOURBUS.RU



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