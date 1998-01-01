Майя Ломидзе: «Все больше туристов действуют по принципу: «если есть возможность, нужно ехать сейчас»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров в ходе пресс-конференции подвела итоги зимнего сезона и рассказала о прогнозах на предстоящее лето

В минувшую среду в ходе пресс-конференции, организованной ТАСС, исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе рассказала об итогах зимнего сезона, спросе на весенние праздники и раннем бронировании на летний сезон, а также о текущем состоянии туристической отрасли.

Как подчеркнула исполнительный директор АТОР, зимний туристический сезон в России 2020/21 годов оказался более успешным, чем прогнозировали большинство аналитиков,

«Очень активно продавались горнолыжные программы. Средний прирост объема бронирований по всем горнолыжным курортам РФ составил порядка 10-15%. Лидер здесь – горный кластер Сочи – прирост количества туристов более 18%.

На втором месте – горнолыжные курорты Северного Кавказа – Домбай, Приэльбрусье. На третье место вышел Шерегеш, и, несмотря на закрытость в период новогодних праздников прирост туристов получили и Хибины», – сообщила г-жа Ломидзе.

А вот сегмент экскурсионных туров по России оказался в гораздо более тяжелом положении, т.к. до недавнего времени подавляющее большинство объектов показов работали с ограничениями или были закрыты. В целом, спрос на экскурсионные программы по сравнению с прошлым сезоном просел этой зимой на 35-40%.

Что касается зарубежного отдыха, то это зимой лидировали Турция, ОАЭ и Мальдивы. В частности, был отмечен резкий спрос бронирований туров на Мальдивы на каникулы, приуроченные к 23 февраля.

По оценкам АТОР, по мере снятия ограничений в регионах и продолжающейся вакцинации населения, весной продажи экскурсионных туров вырастут. Сейчас главными драйверами роста спроса являются короткие каникулы на 8 марта, плавно перетекающие в масленичную неделю. Лидером спроса на весенние праздники является Краснодарский край.

В АТОР также видят все предпосылки для резкой активизации спроса на поездки Санкт-Петербург весной: «До туристов уже начала доходить внятная информация о том, что город открыт, что там сняты коронавирусные ограничения, и главное – о ценах. Стоимость проживания в Санкт-Петербурге сейчас снизилась до 40%, сутки в гостинице 4* стоят уже от 2000 р. на двоих. Такого рынок еще не видел».

Еще одна причина, которая должна активизировать весенние турпоездки по России – это третья волна кешбэка, которая должна запуститься, возможно, в середине марта.

Что касается спроса на зарубежные страны весной, то здесь ситуация ограничена списком стран, открытых для российских туристов. Спросом сейчас пользуются Турция, ОАЭ, Танзания, Египет, Мальдивы, Куба и Сербия.

«Все больше туристов действуют по принципу: «если есть возможность, нужно ехать сейчас». И это – правильная тактика в сложшихся обстоятельствах», – подчеркнула г-жа Ломидзе.

По данным АТОР, в начале весны спрос на летние туры по России по раннему бронированию превышает показатели «доковидного» 2019 года в среднем на 30%. В лидерах – курорты Черноморского побережья.

«Связан такой рост с двумя факторами. Во-первых, с опасениями туристов столкнуться, как в прошлом году, с дефицитом мест в популярных отелях на курортах Черного моря.

Во-вторых – с ценами. Туристы стремятся купить на туры на лето сейчас, понимая свою выгоду. Туры на Юг России по раннему бронированию сейчас можно купить со скидкой в 20-25%. Летом цены вырастут», – подчеркнула исполнительный директор АТОР.

Если в отношении России у туристов есть уверенность в том, что курорты Юга России летом никуда не денется, то объемы продаж в кампаниях раннего бронирования туров за границу пока ниже прошлогодних.

Тем не менее, раннее бронирование туров на лето по таким классическим пляжным направлениям, как Турция, сейчас дает большие выгоды потребителю, заключила г-жа Ломидзе.

/TOURBUS.RU